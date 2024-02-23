Türkiye’ye Sorduk: Aşk mı, Arkadaşlık mı?
Türkiye’ye Sorduk: Aşk mı, Arkadaşlık mı?
Türkiye'ye sorduk! Sonra o soruları aldık, Hatıran Yeter filminin oyuncularından tahmin etmelerini istedik.
Şimdi ise sıra sende.
Haydi, teste!
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Sence Türkiye bu ikisinden hangisini tercih etmiştir?
"Bana çok benzeyen birisiyle sevgili olmak istiyorum" Türkiye buna ne demiştir?
"İlişki söz konusu olduğunda çok çabuk güveniyorum" Sence Türkiye güveniyor mu?
"Mutlu olmak için bir ilişkiye ihtiyacım yok"
Son sorumuz!
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Bakalım Hatıran Yeter oyuncuları bu sorulara ne cevap verdi?
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Türkiye’ye Sorduk 😂 Aşk mı, Arkadaşlık mı? 😂 Aytaç Şaşmaz Sümeyye Aydoğan Belçim Bilgin #shorts
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