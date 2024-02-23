Görüş Bildir
Haberler
Video
Türkiye’ye Sorduk: Aşk mı, Arkadaşlık mı?

Türkiye’ye Sorduk: Aşk mı, Arkadaşlık mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.02.2024 - 00:07

Türkiye'ye sorduk! Sonra o soruları aldık, Hatıran Yeter filminin oyuncularından tahmin etmelerini istedik.

Şimdi ise sıra sende.

Haydi, teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sence Türkiye bu ikisinden hangisini tercih etmiştir?

"Bana çok benzeyen birisiyle sevgili olmak istiyorum" Türkiye buna ne demiştir?

"İlişki söz konusu olduğunda çok çabuk güveniyorum" Sence Türkiye güveniyor mu?

"Mutlu olmak için bir ilişkiye ihtiyacım yok"

Son sorumuz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bakalım Hatıran Yeter oyuncuları bu sorulara ne cevap verdi?

Videomuzu izlemeyi unutma!

Türkiye’ye Sorduk 😂 Aşk mı, Arkadaşlık mı? 😂 Aytaç Şaşmaz Sümeyye Aydoğan Belçim Bilgin #shorts

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?