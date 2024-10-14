Türkiye - İzlanda Maçı İçin UEFA'dan Karar Çıktı: Erteleme Yok
Türkiye - İzlanda Maçı İçin UEFA'dan Karar Çıktı: Erteleme Yok
UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının ertelenmediğini, planlanan saatte oynanacağını açıkladı. Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, 'karşılaşmasının ertelenme ihtimali yüzde 51.' demişti.
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İzlanda - Türkiye maçının oynanmasına karar verildi.
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Maç saat kaçta, hangi kanalda?
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