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Türkiye - İzlanda Maçı İçin UEFA'dan Karar Çıktı: Erteleme Yok

Türkiye - İzlanda Maçı İçin UEFA'dan Karar Çıktı: Erteleme Yok

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 18:07

UEFA yetkilileri, İzlanda ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının ertelenmediğini, planlanan saatte oynanacağını açıkladı. Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, 'karşılaşmasının ertelenme ihtimali yüzde 51.' demişti.

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İzlanda - Türkiye maçının oynanmasına karar verildi.

İzlanda - Türkiye maçının oynanmasına karar verildi.

Buzlanma dolayısıyla mücadelenin ertelenmesi gündeme gelmişti. UEFA yetkilileri, saha zeminini inceledi. Bu incelemenin ardından karşılaşmanın planladığı gibi bu akşam oynanmasına karar verildiği duyuruldu.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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