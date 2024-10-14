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Isırmadığını Söyledi: Elijah Bryant Tarık Biberovic ile Yaşadığı Kavganın Perde Arkasını Anlattı

Isırmadığını Söyledi: Elijah Bryant Tarık Biberovic ile Yaşadığı Kavganın Perde Arkasını Anlattı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.10.2024 - 17:47

Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etmiş, maça Elijah Bryant ile Tarık Biberovic'in tartışması damga vurmuştu. Ev sahibi ekibin 29 yaşındaki oyuncusu, yaşananları anlattı. Tarık Biberovic'ten de kendisine cevap geldi.

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Parkeden galibiyetle ayrılan taraf, Fenerbahçe Beko olmuştu.

Parkeden galibiyetle ayrılan taraf, Fenerbahçe Beko olmuştu.
media.fenerbahce.org

Ligin ilk maçında Olympiakos'u 82-71'le geçen sarı-lacivertliler, Anadolu Efes'i de 83-78 mağlup ederek sezona 2'de 2 ile başladı. Bu sonuçla, geçen hafta Bologna deplasmanından 76-67'lik galibiyetle dönen mavi-beyazlılar, ilk yenilgisini aldı.

Üçüncü çeyrekte Bryant ile Tarık, oyundan ihraç edilmişti.

Üçüncü çeyrekte Bryant ile Tarık, oyundan ihraç edilmişti.

Tarık, basket bulduğu bir pozisyon sonrasında Bryant ile yere düşmüştü. İki basketbolcu, yerde oldukları esnada birbirlerine girmişti. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda Bryant'ın Tarık'ı ısırdığı iddia edilmişti.

Bryant, yaşananları anlattı.

Bryant, yaşananları anlattı.

'Tarık Biberovic ve ben yere düştük. Ayağa kalkmaya çalıştığımda agresif bir şekilde boynumdan ve başımdan yakaladı, beni aşağı çekti ve yüzümü bastırdı. Boynumda ve sırtımda ciddi çizik izleri bıraktı. Tekrar kalkmaya çalıştım ve o da tekmeleyerek karşılık verdi. Kolumda morluklar bıraktı. Tarık Biberovic’i ısırmadığımı açıkça belirtmek istiyorum. Yaptıklarım ayağa kalkabilmek içindi. Birini başından veya boynundan tutup yere çekmenin basketbolda yeri yoktur.'

Tarık'tan cevap geldi.

Tarık'tan cevap geldi.

'Anadolu Efes maçında yaşanan malum olaydan sonra konunun daha fazla büyüyerek EuroLeague gündemine ve markasına zarar vermemesi için susmuştum. Ancak rakip takım oyuncusunun, karşılaşmadan günler sonra üstelik şahsımın yaptığını iddia etmesine rağmen kesinlikle doğru olmayan birçok detayla açıklamalar yaptığını görüyorum. Ben yine de konuyu uzatmamaya gayret edeceğim. Amacım o anda sadece rakibin üzerimden kalkması ve oyuna dönmekti. Olayın nasıl büyüdüğü ve rakip oyuncunun yaptıkları görüntülerle sabittir. Konuyla ilgili tüm gerekli bilgiler de şahsım ve Kulübüm tarafından EuroLeague ile paylaşılmıştır. Böyle bir konuyla kamuoyunu meşgul etmekten dolayı duyduğum üzüntüyü tekrar belirtmek isterim.'

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