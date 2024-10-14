Isırmadığını Söyledi: Elijah Bryant Tarık Biberovic ile Yaşadığı Kavganın Perde Arkasını Anlattı
Isırmadığını Söyledi: Elijah Bryant Tarık Biberovic ile Yaşadığı Kavganın Perde Arkasını Anlattı
Euroleague'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etmiş, maça Elijah Bryant ile Tarık Biberovic'in tartışması damga vurmuştu. Ev sahibi ekibin 29 yaşındaki oyuncusu, yaşananları anlattı. Tarık Biberovic'ten de kendisine cevap geldi.
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Parkeden galibiyetle ayrılan taraf, Fenerbahçe Beko olmuştu.
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Üçüncü çeyrekte Bryant ile Tarık, oyundan ihraç edilmişti.
Bryant, yaşananları anlattı.
Tarık'tan cevap geldi.
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