Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu 19 Nisan Pazar Günü Koşuluyor

Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki kategoride koşulacak.
21K’ya 7 bin, 10K’ya da 11 bin kişi kayıt yaptırdı. 13 Nisan’a kadar sürecek kayıtlar sonunda katılımın 20 bini bulması bekleniyor.
8 BİN YILLIK TARİH İÇİNDE KOŞACAKLAR
Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl kişisel en iyi derecesi 67 dakikanın altında bulunan 5 kadın ve 61 dakikanın altında bulunan 11 erkek atletin de içinde bulunduğu toplam 55 elit atlet yarışacak.
Sepetçiler Kasrı’ndan Tarihî Sirkeci Garı’na, Mısır Çarşısı’ndan Gülhane Parkı’na, Yeni Camii’den Sveti Stefan Kilisesi’ne kadar birçok eşsiz yapıyla 8 bin yıllık kültürel mirasa sahip Tarihî Yarımada’da koşulacak olan Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı’dan saat 09.15’te başlayacak ve tekrar bu noktada son bulacak.
İşte yarış parkuru: Yenikapı miting alanında start alacak yarışta koşucular, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar, Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü’nü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapacak yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray’dan sonra Haliç Köprüsü’ne varmadan Fatih ilçe sınırında yine bir “U” dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu izleyecek ve Yenikapı’da başladığı noktada son bulacak.
Maratona 16 yaş ve üzeri koşucular katılabilecek. Yaş sınırı 18’den 16’ya Türkiye’de ilk kez İstanbul Yarı Maratonu’nda düşürülmüştü.
10K katılımcıları ise Yenikapı’dan start alıp Sirkeci’den dönüş alarak başladıkları noktaya dönüp yarışı bitirecekler.
YARIŞ PRORGAMI:
04.30 – Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi
06.30 – 10K Alana Giriş
07.15 – 21K Alana Giriş
08.00 – 10K Yarış Başlangıcı
08.30 – 10K Şampiyonunun Tahmini Finiş Zamanı
09.15 – Elit Atlet ve 21K Yarış Başlangıcı
09.30 – 10K Yarışının Sona Ermesi
10.15 – 21K Şampiyonunun Tahmini Finiş Zamanı
11.00 – Ödül Töreni
11.05 – Balat’ın Trafiğe Açılması
11.45 – Sirkeci’nin Trafiğe Açılması
12.40 – 21K Yarışının Sona Ermesi
12.50 – Master Atletler Ödül Töreni
13.30 – Yenikapı’nın Trafiğe Açılması
ŞAMPİYONLAR 15’ER BİN DOLAR KAZANACAK
Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda şampiyon olacak erkek ve kadın atletlere 15’er bin dolar ödül verilecek. İlk sekize giren erkek ve kadın atletlere toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak.
Yarı maratonda dereceye giren atletlere verilecek para ödülleri ise şu şekilde dağılıyor:
1. 15 bin dolar
2. 10 bin dolar
3. 8 bin dolar
4. 6 bin dolar
5. 5 bin dolar
6. 4 bin dolar
7. 3 bin dolar
8. 2 bin dolar
Parkur ve dünya rekorları için de ilave para ödülleri olacak. Buna göre erkeklerde 59:15’i, kadınlarda da 01:04:02’yi geçecek atlet olması halinde 3 bin dolarlık ilave ödül verilecek. Dünya rekoru kırılması halinde atlet, 10 bin dolarlık bonusun da sahibi olacak.
TÜRK ATLETLERE TOPLAM 360 BİN LİRA
Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu 21K kategorisindeki Türk atletler arasında ilk 5’e girecek kadın ve erkek sporcular toplam 360 bin lira tutarında para ödülüne hak kazanacak. Türkiye İş Bankası tarafından verilecek ödüllerin dağılımı şu şekilde olacak:
1. 50 bin lira
2. 40 bin lira
3. 35 bin lira
4. 30 bin lira
5. 25 bin lira
Bunların dışında 11 ayrı yaş kategorisinde kadınlarda ve erkeklerde ilk 5’e giren katılımcılara da toplam 1 milyon 144 bin lira ödül dağıtılacak.
YÜZBİNLERCE CANLI İÇİN İYİLİK PEŞİNDE
Adım Adım Derneği’nin kurduğu “İyilik Peşinde Koş” platformu (ipk.adimadim.org) üzerinden kayıt yaptıranlar Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu’nda bağış toplamak için koşabilecek.
19 Nisan Pazar günü sivil toplum kuruluşları adına katılımcılar bağış toplamak için koşacak. Geçen yıl 17 milyon lira bağış toplanmıştı.
MARATON SPOR İSTANBUL YOUTUBE KANALINDA
Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu, İngilizce anlatımla uluslararası spor dünyasına Spor İstanbul’un Youtube kanalı üzerinden ulaştırılacak.
Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunu üstlendiği 21. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor Sportive, tedarik sponsorları Kahve Dünyası, Züber, MG, Hamidiye, Red Bull, SKG, medya sponsoru Metro FM ve mekân sponsoru Kanyon’un katkılarıyla düzenlenecek.
