Türkiye’deki Uyuşturucu Batağı: “Üstün Hizmet Madalyalı Polis Kurye, Savcı Baron"

Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu ve kitaplarında da işledikleri Türkiye’deki uyuşturucu ticaretine dair açıklamalarda bulundu. Murat Ağırel’in, Adana’da yaşanan uyuşturucu ticaretine dair anlattıkları ise “bu kadar da olmaz” dedirtti.