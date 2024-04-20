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Türkiye’deki Uyuşturucu Batağı: “Üstün Hizmet Madalyalı Polis Kurye, Savcı Baron"

Türkiye’deki Uyuşturucu Batağı: “Üstün Hizmet Madalyalı Polis Kurye, Savcı Baron"

Fatih Altaylı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.04.2024 - 14:48

Gazeteciler Murat Ağırel ile Timur Soykan, Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk oldu ve kitaplarında da işledikleri Türkiye’deki uyuşturucu ticaretine dair açıklamalarda bulundu. Murat Ağırel’in, Adana’da yaşanan uyuşturucu ticaretine dair anlattıkları ise “bu kadar da olmaz” dedirtti.

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Murat Ağırel ve Timur Soykan, Fatih Altaylı’nın yayınında Türkiye’deki uyuşturucu ticaretini anlattıkları kitaplarını konuştu.

Murat Ağırel ve Timur Soykan, Fatih Altaylı’nın yayınında Türkiye’deki uyuşturucu ticaretini anlattıkları kitaplarını konuştu.

Murat Ağırel’in, Adana’da yaşananları anlattığı anlar ise izleyenleri şok etti.

Murat Ağırel’in, Adana’da yaşananları anlattığı anlar ise izleyenleri şok etti.

Ağırel, Adana’da iki polisin, yaptıkları film tadında operasyon sonrasında dönemin valisinden üstün hizmet madalyası aldığını söyledi.

Ağırel, Adana’da iki polisin, yaptıkları film tadında operasyon sonrasında dönemin valisinden üstün hizmet madalyası aldığını söyledi.

Ancak sonradan madalya alan iki polis, uyuşturucu kuryeliği yaparken gözaltına alınmış ve polislerin telefonunda çıkan bilgilerle uyuşturucu ticaretinin başında bir savcı olduğu ortaya çıkmış.

Ancak sonradan madalya alan iki polis, uyuşturucu kuryeliği yaparken gözaltına alınmış ve polislerin telefonunda çıkan bilgilerle uyuşturucu ticaretinin başında bir savcı olduğu ortaya çıkmış.

İşte Murat Ağırel’in açıklamaları 👇

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