Türk Sinemasının Keşfedilmemiş İncisi: Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Yönetmen Ali İlhan da 2017’de Cinede Auteur de Mallorca Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü almış durumda. Ali İlhan’ın uluslararası festivallerde kazandığı ödüller ise filmin evrensel anlatısına güçlü bir vurgu yapıyor. Ekin karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu’nun oyunculuğu yine göz dolduruyor. Göç, kimlik ve aidiyet üzerine düşündüren Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, bir hayalin peşinden gitmenin ne anlama geldiğini sorgulayan herkes için umut dolu bir hikâye sunuyor.

Hani bazı filmler vardır ya; gösterildiği yıl geniş kitlelere ulaşamamış, 'underrated' kalmıştır ama zamanla hak ettiği değeri görür ve kültleşir; Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak da tam olarak böyle bir film. Dijital platformlarda yer almaması ise gerçekten şaşırtıcı. Oysa bu tarz özgün filmleri daha fazla görmek gerekiyor.

Ayrıca, Claudia Cardinale gibi Fellini ve Visconti gibi büyük yönetmenlerle çalışmış bir dünya starının bir Türk filminde yer alması, başlı başına haber yapılması gerekirdi. Türk sinemasında bu kadar önemli bir ismin başrolde oynadığını görmek gerçekten nadir rastlanan bir durum. Bu da filmin hem uluslararası hem de yerel anlamda ne kadar iddialı ve özel olduğunu kanıtlar nitelikte.

Sonuç olarak, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak yalnızca bireysel bir keşif hikayesi değil; aynı zamanda Türk gençlerinin yurtdışına açılma arzusunu, farklı kültürlerle tanışmanın getirdiği deneyimleri ve bu süreçte yaşanan içsel dönüşümleri samimi bir dille yansıtıyor. İzlediğimde, bu film bana duygusal anlar yaşatmanın yanı sıra, farklı kültürlerin nasıl buluştuğunu ve herkesin zamanla değişebileceğini hatırlattı. Üstelik bazı sahnelerinde kendimi gülümserken bulduğum, sıcak bir yapım. Türk sinemasının saklı kalmış incisini keşfetmek isteyen herkese bu filmi gönülden öneriyorum.

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