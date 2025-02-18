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Türk Sinemasının Keşfedilmemiş İncisi: Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

etiket Türk Sinemasının Keşfedilmemiş İncisi: Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

Derya Özel
Derya Özel - yazio
18.02.2025 - 23:45

Bir ülkeye sadece gitmekle ona ait olunmaz; sokaklarında kaybolmak, diline tutunmak ve insanlarının kalbine dokunmak gerekir. Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, tam da bu dönüşümün hikâyesini anlatıyor. Türkiye’den İtalya’ya yeni bir başlangıç yapma umuduyla giden Ekin’in gözünden, yabancı bir kültüre adapte olmanın sancılı ama büyüleyici sürecine tanıklık ediyoruz. Dil bariyerleri, kültürel çatışmalar ve ergenliğin karmaşık labirentleri arasında yol alan Ekin’in hikâyesi, günümüz gençlerinin yurtdışında yeni bir hayat kurma hayalleriyle birebir örtüşüyor.

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2011’de vizyona giren "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak", sinema dünyasında farklı kültürlerin ve kuşakların buluştuğu nadir yapımlardan biri

2011’de vizyona giren "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak", sinema dünyasında farklı kültürlerin ve kuşakların buluştuğu nadir yapımlardan biri

Film, yalın anlatımı ve içten performanslarıyla, o yıl geniş kitlelere ulaşamamış olsa da yıllar geçtikçe hak ettiği değeri kazanmış; adeta saklı kalmış bir mücevher haline gelmiş durumda.

Hikâye, dil öğrenmek ve yeni bir hayat kurmak için İtalya’ya giden genç Ekin’in (İsmail Hacıoğlu) yaşadığı zorlukları konu alıyor. Sıfır İtalyanca bilgisiyle bu yabancı topraklarda kendine bir yer edinmeye çalışan Ekin, yıllardır evine erkek kabul etmeyen Sinyora Enrica (Claudia Cardinale) ile beklenmedik bir şekilde yollarının kesişmesiyle yeni bir serüvene atılıyor. Bu karşılaşma, Türk samimiyeti ile İtalyan ruhunun buluşmasını sağlarken, izleyiciye “Herkes değişebilir” mesajını da içtenlikle iletiyor. Film, yer yer güldüren eğlenceli anları ve duygusal sahneleriyle dengeli bir anlatım sunuyor.

Benim için film, Türk gençlerinin yabancı bir ülkede yeni bir başlangıç yapma hayalini ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları hatırlatan umut dolu bir hikâye sunuyor. Ekin’in dil bariyerleri ve kültürel farklılıklarla mücadele ederken kendini bulma çabası, günümüz gençlerinin yurtdışına gitme isteğiyle birebir örtüşüyor. Özellikle son yıllarda bu arayışın giderek yaygınlaştığını düşününce, filmin anlattıkları daha da anlam kazanıyor.

Ödüllerle de taçlanan bu yapım, Altın Portakal’da yabancı bir oyuncuya –efsane isim Claudia Cardinale’ye– En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran ilk film olma özelliği taşıyor.

Ödüllerle de taçlanan bu yapım, Altın Portakal’da yabancı bir oyuncuya –efsane isim Claudia Cardinale’ye– En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandıran ilk film olma özelliği taşıyor.

Yönetmen Ali İlhan da 2017’de Cinede Auteur de Mallorca Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü almış durumda. Ali İlhan’ın uluslararası festivallerde kazandığı ödüller ise filmin evrensel anlatısına güçlü bir vurgu yapıyor. Ekin karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu’nun oyunculuğu yine göz dolduruyor. Göç, kimlik ve aidiyet üzerine düşündüren Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, bir hayalin peşinden gitmenin ne anlama geldiğini sorgulayan herkes için umut dolu bir hikâye sunuyor.

Hani bazı filmler vardır ya; gösterildiği yıl geniş kitlelere ulaşamamış, 'underrated' kalmıştır ama zamanla hak ettiği değeri görür ve kültleşir; Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak da tam olarak böyle bir film. Dijital platformlarda yer almaması ise gerçekten şaşırtıcı. Oysa bu tarz özgün filmleri daha fazla görmek gerekiyor.

Ayrıca, Claudia Cardinale gibi Fellini ve Visconti gibi büyük yönetmenlerle çalışmış bir dünya starının bir Türk filminde yer alması, başlı başına haber yapılması gerekirdi. Türk sinemasında bu kadar önemli bir ismin başrolde oynadığını görmek gerçekten nadir rastlanan bir durum. Bu da filmin hem uluslararası hem de yerel anlamda ne kadar iddialı ve özel olduğunu kanıtlar nitelikte.

Sonuç olarak, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak yalnızca bireysel bir keşif hikayesi değil; aynı zamanda Türk gençlerinin yurtdışına açılma arzusunu, farklı kültürlerle tanışmanın getirdiği deneyimleri ve bu süreçte yaşanan içsel dönüşümleri samimi bir dille yansıtıyor. İzlediğimde, bu film bana duygusal anlar yaşatmanın yanı sıra, farklı kültürlerin nasıl buluştuğunu ve herkesin zamanla değişebileceğini hatırlattı. Üstelik bazı sahnelerinde kendimi gülümserken bulduğum, sıcak bir yapım. Türk sinemasının saklı kalmış incisini keşfetmek isteyen herkese bu filmi gönülden öneriyorum.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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