Türk Romancılığında Kilometre Taşları

Kendi zamanının önde isimlerini seçtim ama siz yine de benimle sınırlı kalmayın, kimler kimler var edebiyatımızda, ne müthiş romanlar var; keşfetmeye açık olun. Çünkü inanıyorum ki iyi bir okur, yalnızca günümüz edebiyatını değil, dünü de derinlemesine kavrayan; dünya edebiyatını tanıdığı kadar kendi ülkesinin edebiyatına da hâkim olan kişidir. Dahası, geldiğimiz noktada bu bilgi birikimi sadece kişisel bir merak değil, aynı zamanda Türk edebiyatına katkıda bulunmanın bir sorumluluğudur. Her okur, okuma alışkanlıkları ve ilgisiyle kültürümüze görünmez bir hizmet sunar; bu da edebiyatımızın gelişiminde önemli bir paya sahiptir. Listemi 1900-2000 arasına odakladım ve 30 ile sınırladım. Bilinmeli ki sayısı asla 30 değil ne muhteşem yazarların ne de muhteşem kitapların…

1. Eylül – Mehmet Rauf (1901)

2. Handan – Halide Edib Adıvar (1912)

3. Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin (1922)

4. Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1928)

5. Bir Tereddüdün Romanı – Peyami Safa (1933)

6. Fosforlu Cevriye – Suat Derviş (1944)

7. Aganta Burina Burinata – Halikarnas Balıkçısı (1946)

8. Sağırdere – Kemal Tahir (1950)

9. Yılanların Öcü – Fakir Baykurt (1954)

10. Bereketli Topraklar Üzerinde – Orhan Kemal (1954)

11. İnce Memed – Yaşar Kemal (1955)

12. Saatleri Ayarlama Enstitüsü – Ahmet Hamdi Tanpınar (1961)

13. Küçük Ağa – Tarık Buğra (1963)

14. İçimizdeki Şeytan – Sabahattin Ali (1969)

15. Tutunamayanlar – Oğuz Atay (1972)

16. Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan (1973)

17. Karartma Geceleri – Rıfat Ilgaz (1974)

18. Bir Gün Tek Başına – Vedat Türkali (1974)

19. Çocukluğun Soğuk Geceleri – Tezer Özlü (1980)

20. Sevgili Arsız Ölüm – Latife Tekin (1983)

21. Bir Cinayet Romanı – Pınar Kür (1989)

22. Kılavuz – Bilge Karasu (1992)

23. Fikrimin İnce Gülü – Adalet Ağaoğlu (1992)

24. Puslu Kıtalar Atlası – İhsan Oktay Anar (1995)

25. Nedim Gürsel – Boğazkesen: Fatih’in Romanı (1995)

26. Engereğin Gözü – Zülfü Livaneli (1997)

27. Kumral Ada Mavi Tuna – Buket Uzuner (1997)

28. Pinhan – Elif Şafak (1997)

29. Sevdalinka – Ayşe Kulin (1999)

30. Kinyas ve Kayra – Hakan Günday (2000)

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