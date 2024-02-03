Türk Müziğinin En Önemli İsimlerinden, Anadolu Rock'ın Duayenlerinden Barış Manço'nun Hayatı Film Oluyor
Türk Müziğinin En Önemli İsimlerinden, Anadolu Rock'ın Duayenlerinden Barış Manço'nun Hayatı Film Oluyor
Anadolu Rock müziğinin Türkiye’deki en büyük öncülerinden biri olan Barış Manço’nun hayatı film oluyor. 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Barış Manço'nun hayatı beyaz perdeye aktarılacak.
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Son olarak Ölümlü Dünya 2 filmine imza atan TAFF Pictures, Türk müzik tarihinin öncü isimlerinden Barış Manço'nun biyografi filmine hazırlanıyor.
Yapımcı Cemal Okan'ın Barış Manço'nun ölüm yıl dönümünde Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte film resmen doğrulandı.
Anadolu Rock türünün öncüleri arasında yer alan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanlı Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde dünyaya geldi.
Yaşamı süresince Aynalı Kemer, Dönence, Gül Pembe gibi ölümsüz eserlere imza atan duayen sanatçı, 1 Şubat 1999 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Barış Manço ile birlikte Anadolu Rock türünün öncü isimlerinden biri olarak gösterilen Cem Karaca'nın hayatını konu edinen Cem Karaca'nın Gözyaşları geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.
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alizade en arkadan bilet alıp 31 çeker artık
umarım ailesi iyice ikna edilip çekilecektir. sonra çocukları çıkıp ilkim karaca gibi konuşmasın