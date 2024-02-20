Türk Futbolunda Büyük Gün: VAR Kayıtları Bugün Açıklanacak
Türk Futbolunda Büyük Gün: VAR Kayıtları Bugün Açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu, aldığı kararla VAR kayıtlarını açılayacağını duyurmuştu. TFF, haftanın tüm maçları tamamlandıktan sonra VAR kayıtlarını paylaşacağını belirtmişti. Süper Lig’de hafta dün akşam oynanan iki maçla tamamlandı. Bu hafta tüm maçlardaki hakem ile VAR hakemi arasındaki kayıtlar YouTube ve Facebook üzerinden paylaşılacak.
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de VAR kayıtları sıklıkla tartışılıyor. TFF, tartışmaların önüne geçmek için VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu.
Ancak açıklanacak VAR kayıtlarının, sadece VAR’ın maçın hakemini çağırdığı pozisyonlar olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Süper Lig’in yayıncısı beIN Sports’ta “Trio” isimli programdan eski hakem Deniz Çoban, yaptığı açıklamada uygulamanın kamuoyunun beklentilerini karşılamayacağını düşündüğünü söyledi.
“Kamuoyu, maçın hakeminin VAR'a çağrıldığı pozisyonlarda, hakemlerin aralarında ne konuştuklarını çok fazla merak etmiyor. Kamuoyu, maçın hakeminin VAR'a çağrılmadığı pozisyonlarda, hakemlerin aralarında ne konuştuğunu daha çok merak ediyor.”
Çoban’la benzer bir noktayı işaret eden S Sport kanalı yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı, tüm futbol izleyicilerinin VAR’ın hakemleri çağırma nedenlerini zaten bildiğini, esas merak edilenin ise hakemin VAR incelemesine davet edilmediği pozisyonlarda olduğunu dile getirdi.
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TFF, haftanın VAR kayıtlarını YouTube ve Facebook kanalları üzerinden saat 20.00’de açıklayacak.
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