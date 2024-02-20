Türk Futbolunda Büyük Gün: VAR Kayıtları Bugün Açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, aldığı kararla VAR kayıtlarını açılayacağını duyurmuştu. TFF, haftanın tüm maçları tamamlandıktan sonra VAR kayıtlarını paylaşacağını belirtmişti. Süper Lig’de hafta dün akşam oynanan iki maçla tamamlandı. Bu hafta tüm maçlardaki hakem ile VAR hakemi arasındaki kayıtlar YouTube ve Facebook üzerinden paylaşılacak.