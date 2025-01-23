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Turizm Fuarında Hangi Standı Ziyaret Ederdin Buluyoruz!

etiket Turizm Fuarında Hangi Standı Ziyaret Ederdin Buluyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 18:01

Turizm fuarında ne ararsan var! Sağlık turizminden otele kadar pek çok şeyi bulabileceğin adeta bir seyahat cenneti. Sen bize seyahat alışkanlıklarını ve sevdiğin şeyleri anlat, biz de turizm fuarında hangi standı kesin ziyaret edeceğini söyleyelim!

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1. Tatile çıkarken bavulunda ilk neyi yerleştirirsin?

2. Seyahatte en sevdiğin ulaşım aracı hangisi?

3. Seyahate çıkmadan önce en çok neye para harcarsın?

4. Tatilde gün batımını nerede izlemeyi tercih edersin?

5. Tatilde seni en çok ne mutlu eder?

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6. Seyahat sırasında hangi içeceği yudumlamayı tercih edersin?

7. Favori seyahat arkadaşın kim?

8. Tatil için ilk tercih edeceğin destinasyon hangisi olurdu?

Kesinlikle gastronomi turizmi standlarından biri!

Sen bir yerleri gezmeyi seviyorsun ama onun kadar da yemeyi içmeyi seviyorsun. Denemek, tatmak senin en büyük hobilerinin arasında. Klasik bir şekilde gezmektense biraz daha kafelere gidip onlara oturmak istiyorsun. İşte bu yüzden fuarda uğraman gereken gastronomi turizmi yapan stantlardan biri. Eminiz orada aradığını bulacaksın!

Kesinlikle seyahat acentelerinin bir standı!

Sen seyahat etmeyi seviyorsun ama o kadar planlama yapmak seni biraz yoruyor. İşte tam da bu yüzden bu fuarda senin gideceğin yerler farklı tur planları sunan seyahat acenteleri! Onlardan kendine en uygun gezi planını bulabilir ve hop diye aralarına dahil olabilirsin. 2025 bol bol gezdiğin bir yıl olacak eminiz!

Kesinlikle eğlence turizmi üzerine bir stant!

Sen seyahatlerinde eğlenmeyi, gerçekten farklı şeyler denemeyi seviyorsun. Senin için her seyahat yeni bir deneyim. Bu yüzden de eğlence turizmi üzerine çalışmalar yapan stantlar senin vazgeçilmezin olacak. İstediğin deneyimi ve eğlenceyi burada bulabilir, aktiviteler arasından kendine en uygununu seçebilirsin!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
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