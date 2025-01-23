Turizm Fuarında Hangi Standı Ziyaret Ederdin Buluyoruz!
Turizm Fuarında Hangi Standı Ziyaret Ederdin Buluyoruz!
Turizm fuarında ne ararsan var! Sağlık turizminden otele kadar pek çok şeyi bulabileceğin adeta bir seyahat cenneti. Sen bize seyahat alışkanlıklarını ve sevdiğin şeyleri anlat, biz de turizm fuarında hangi standı kesin ziyaret edeceğini söyleyelim!
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1. Tatile çıkarken bavulunda ilk neyi yerleştirirsin?
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2. Seyahatte en sevdiğin ulaşım aracı hangisi?
3. Seyahate çıkmadan önce en çok neye para harcarsın?
4. Tatilde gün batımını nerede izlemeyi tercih edersin?
5. Tatilde seni en çok ne mutlu eder?
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6. Seyahat sırasında hangi içeceği yudumlamayı tercih edersin?
7. Favori seyahat arkadaşın kim?
8. Tatil için ilk tercih edeceğin destinasyon hangisi olurdu?
Kesinlikle gastronomi turizmi standlarından biri!
Kesinlikle seyahat acentelerinin bir standı!
Kesinlikle eğlence turizmi üzerine bir stant!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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