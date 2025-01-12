Turizm Dünyası Hakkında Bilmen Gereken O Şey Ne?
Turizm Dünyası Hakkında Bilmen Gereken O Şey Ne?
Tatillerini planlarken ne kadar iyi bir gezgin olduğunu öğrenmeye ne dersin? Sen bize tercihlerini söyle biz de sana turizm dünyasıyla ilgili öğrenmen gereken o bilgiyi söyleyelim! Haydi, valizini topla ve teste başla!
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1. Tatil dediğin nasıl bir yerde olmalı?
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2. Tatil için ideal zaman senin için ne zaman?
3. Tatil deyince telefonun da mı tatile çıkıyor yoksa her an elinde mi?
4. Tatilde bazen yeme alışkanlıklarımız değişebilir. Sen tatilde ne yemeyi tercih edersin?
5. Tatil modu: Ne kadar sosyalsin?
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6. Tatilinin her dakikasını planlar mısın yoksa tam bir spontane insanı mısın?
7. Tatil rezervasyonu yaparken hangi taktiği kullanıyorsun?
8. Tatil biter ama planlar bitmez! Sıradaki ne?
Deniz, kum, güneş aşığı! Senin kalbinde deniz turizmi yer alıyor.
İş turizmi meraklısı! Tatilinde işini kalbinde taşıyorsun.
Etkinliklere ve organizasyonlara olan merakın tam turizm fuarlarına göre.
Sen tam bir kültür avcısısın! Kültür turizmini birlikte keşfedelim.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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