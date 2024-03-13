Tüm Zamanların En İyi 10 Bilim Kurgu Filmi
Tüm Zamanların En İyi 10 Bilim Kurgu Filmi
Bilim kurgu, sadece göktaşları ve uzay gemileriyle sınırlı değil; aynı zamanda içimizdeki ve dışımızdaki evrenleri keşfetme sanatıdır. Bu liste, zamanın ötesine geçip, yıldızlar arası bir yolculuğa çıkaracak. Hazır mısınız? O zaman hiperuzay sürücülerinizi çalıştırın, çünkü bu liste sizi ışık hızının da ötesine taşıyacak!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
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1. Interstellar (2014) - Yönetmen: Christopher Nolan
2. Blade Runner (1982) - Yönetmen: Ridley Scott
3. Inception (2010) - Yönetmen: Christopher Nolan
4. 2001: A Space Odyssey (1968) - Yönetmen: Stanley Kubrick
5. The Matrix (1999) - Yönetmenler: Lana ve Lilly Wachowski
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6. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980) - Yönetmen: Irvin Kershner
7. Alien (1979) - Yönetmen: Ridley Scott
8. Terminator 2: Judgment Day (1991) - Yönetmen: James Cameron
9. Back to the Future (1985) - Yönetmen: Robert Zemeckis
10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) - Yönetmen: Michel Gondry
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