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Tüm Dünyada En Çok Gidilmek İstenen Ülkelerin Başındaki Küba Hakkında 12 İlginç Bilgi

etiket Tüm Dünyada En Çok Gidilmek İstenen Ülkelerin Başındaki Küba Hakkında 12 İlginç Bilgi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 21:39

Karayipler'in egzotik ülkesi Küba, rengarenk sokakları ve farklı kültürüyle tüm dünyanın ilgisini çeken lokasyonlardan biri. Daha çok siyasi geçmişi ve sosyalist devrimiyle tanınıyor olsa da geçmişi sömürgecilikten gelen bu kültür sentezi ülke, birçok açıdan bambaşka bir yaşam sunuyor. Karayip, Amerika ve İspanyol kültürlerinin birleşiminden gelen hayat, egzotik doğayla birleşince ülkenin hemen her köşesi adeta cennetten manzaralar sunuyor.

Etrafındaki dağları, yerel halkın kendine has bakış açısı ve çarpıcı geçmişi ile Küba sizin de merak ettiğiniz yerlerden biri olabilir. Eğer bir benzeri daha bulunmayan bu ülkeyi yakından tanımak isterseniz veya zaten tanıdığınızı düşünüyorsanız, tam sizlik bir içeriğimiz var!

İşte Küba hakkında çoğu kişinin bilmediği çarpıcı gerçekler! 🎈🌈

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1. Ülkenin her yerinde domino oynayanlara rastlayabilirsiniz.

Domino taşlarını, oyununu bilmeseniz bile mutlaka görmüş olmalısınız. 0-0 ile başlayıp 6-6'ya kadar giden noktalı dikdörtgen şekilli taşlar, genellikle üst üste veya yan yana dizilerek çeşitli müsabakalara konu oluyor. Küba'da ise okey tahtalarına benzer tahtalar üzerine dizilerek 4 kişilik bir masa oyununa dönüşüyor. Hatta Küba'da bu kültür o kadar yaygın ki, eğer bir gün ülkeyi ziyaret etme şansınız olursa sokak ortasında bile domino oyun masasına rastlama şansınız var. 🀄️

2. Küba rejimi hala Marksist-Leninist çizgidedir.

Küba rejimi Fidel Castro'nun 1959'da gerçekleştirdiği devrimden beri Marksist-Leninist, diğer adıyla sosyalist çizgisini korumaktadır. Devlet ideolojisi ise komünizm üzerinden devam etmektedir. Hatta Küba Komünist Partisi ülkenin hala tek yasal partisidir ve bütün yönetim haklarına sahiptir. Castro ailesi ise doğrudan yönetimde olmasa bile politik arenada oldukça güçlüdür.

3. Her yer rengarenk Amerikan arabalarıyla doludur.

Küba'nın rengarenk arabalarıyla ünlü olduğunu biliyor olabilirsiniz. Peki bu arabaların Amerikan arabaları olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Küba'ya gittikten sonra her yerde karşılaşılan o renkli arabaların tümü Ford veya Chevrolet'lerden oluşan Amerikan tipi klasik arabalardır. Ülkede bu kadar fazla klasik araba olmasının temel sebebi de zamanında yaşanan devrim sonrası ABD tarafından uygulanan ambargodur. Dolayısıyla adaya yeni araba gelmediğinden her yer sürekli modifiye edilip bakımı yapılan bu arabalarla dolup taşar.

4. Ülkedeki her çocuk okula gitmek zorundadır.

6 ila 15 yaşları arasında her Kübalı çocuk mecburi olarak okula gitmek zorundadır ve bütün masraflar devlet tarafından karşılanır. Ayrıca her okul çocuğu yaşına uygun renkte üniforma giyer. Dolayısıyla Küba'da üniforma giyen bir çocuğa bakarak hangi sınıfa gittiği kolayca anlaşılabilir.

5. Ülkedeki okuryazarlık oranı neredeyse %100'dür.

Ülkedeki eğitim sistemi oldukça kapsamlı ve gelişmiş seviyededir. Her çocuk, küçük yaştan itibaren bu gelişmiş sisteme zorunlu olarak dahil olduğundan ülkedeki okuryazarlık oranı %99.8'dir. Yani, ülke pek çok açıdan eleştiriye açık olsa da eğitim konusu onlardan biri değildir. Çünkü ülke vatandaşları, birçok benzer ekonomi aralığındaki ülke vatandaşlarından, hatta bazı Avrupa ülke vatandaşlarından bile kat kat üstün bilgi birikimine ve zengin bakış açısına sahiptir. Bu da yine sosyalist devrimin getirisidir.

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6. Küba evrensel sağlık sisteminin gelişmesinde büyük etkiye sahiptir.

Eğitim sisteminden sonra dünyadaki en iyi ve gelişmiş sağlık sistemlerinden biri de yine Küba'da bulunur. Sosyalist devrim sonrası tamamen ücretsiz ve herkesin erişimine açık hale gelen bu hizmet, her yönüyle dünya çapında örnek alınan bir sistemdir. Hem önleyici hem tedavi edici hizmetleri kapsar ve araştırmacı bir tıbbi topluluk tarafından yönetilir. Ek olarak, doğal afetler ve sağlık krizleri gibi durumlarda da Kübalı doktorlar insani yardımda bulunmaya en açık olanlar arasındadır.

7. Her yerde internet bağlantısı yoktur.

Küba, modern dünyaya kıyasla çok daha kısıtlı bir internet altyapısına sahiptir. Dolayısıyla ülkeye seyahat etmek, bir anlamda geçmişe gitmek gibidir. İnternet kullanımı hükümet tarafından sıkı şekilde denetlenir, sonuç olarak hızlı ve kesintisiz bağlantıya erişmek her zaman mümkün olmaz. Olsa bile, yine politikalar sebebiyle her siteye erişmek de kolay değildir. Bu nedenle Küba, VPN kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden biridir.

8. Ülkenin en popüler sporu beyzboldur.

Sosyalist olmasına rağmen Küba'nın en popüler sporu beyzboldur. Kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden herkes hayatında ya bir kez beyzbol oynamış ya da belirli bir takımı desteklemiştir. Amerika'yla olan siyasi çekişmelere rağmen, ülke yöneticileri 1880'li yıllarda beyzbolu yasaklamış olsa da yayılmasına engel olamamıştır. 1900'lerde mecburen serbest bırakmıştır. O gün bugündür de ülke sporu beyzbol olarak bilinir. Hatta Amerika beyzbol liginin en önemli sporcuları da genellikle Kübalıdır.

9. Küba UNESCO mirasları ile doludur.

Gelelim Küba'nın doğasına...

Ülkenin dört bir yanı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi başarmış kültür miraslarıyla doludur. Toplam 9 farklı noktadaki bu alanlar arasında şunlar bulunur:

  • Vinales Vadisi

  • Alejandro de Humbolt Milli Parkı

  • Desembarco del Granma Milli Parkı

  • Camagüey Tarihi Merkezi

  • Cienfuegos Tarihi Merkezi

  • San Pedro de la Roca Kalesi

  • Trinidad ve Şeker Kamışı Vadisi

  • İlk Kahve Plantasyon Kültürel Peyzaj Alanı

  • Old Havana Renovasyon ve Tahkimat Sistemi

10. Dünyanın en küçük arı sinek kuşu Küba'da bulunur.

Ülkedeki güzelliklere geçmişken doğal güzelliklerden bahsetmemek olmaz. Egzotik bir ada ülkesi olan Küba el değmemiş harika bir doğaya sahiptir. Bu noktadaki en dikkat çekici özelliği ise dünyadaki en küçük arı sinek kuşunu barındıyor olmasıdır. Halihazırda çok küçük canlılar olan bu kuşların en minik türü sadece Küba'da doğal olarak yetişir ve uzunluğu sadece 5-6 cm'e ulaşır.

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11. Küba müziğinin en önemli temsilcisi Buena Vista Social Club grubudur.

Küba halkı için dans ve müzik neredeyse yemek ve suyla eşdeğer bir öneme sahiptir. Ülkenin her yeri Latin danslarına ve salsa ezgilerine eşlik eder. Bunlar arasından ülke ruhunu en iyi anlatan, bu nedenle de 7'den 70'e herkesin favorisi olan Buena Vista Social Club öne çıkar. Küba'nın kendine özgü müzik türü olarak geçen 'Son Cubano' temsilcisi grup, eğer Küba kültürünü merak ediyorsanız veya ülkeye bir gezi planlıyorsanız mutlaka şans vermeniz gereken isimler arasında.

12. Ülkede John Lennon'ın bir heykeli ve parkı vardır.

Ülkenin müzik yanı sadece Son Cubano ile sınırlı değil. Nitekim ülkede, dünyaca ünlü Beatles üyelerinden John Lennon'ın adını taşıyan bir park ve parkın içinde heykeli mevcuttur. Park içindeki bir bankın sağ ucunda oturan heykelin ayağında 'Imagine' şarkısının bir dizesi, İspanyolca'ya çevrilmiş şekilde bulunur. Burada yazan söz; 'Hayalperest olduğumu söyleyebilirsiniz, ama bir tek ben öyle değilim' şeklindedir.

Çok anlamlı değil mi? 🎶

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