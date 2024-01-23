Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Yapacağı Sevgililer Günü Sürprizi Merak Konusu Oldu!

Taylor Swift ve Travis Kelce çifti son zamanlarda en çok konuşulan ikililerden bir tanesi. 14 Şubat'ın da yaklaşmasıyla birlikte Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Sevgililer Günü'nde nasıl bir sürpriz yapacağı merak konusu oldu. Kelce, Sevgililer Günü için hediye seçerken 'baskı' altında hissettiğini dile getirdi.

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