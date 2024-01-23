Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Yapacağı Sevgililer Günü Sürprizi Merak Konusu Oldu!
Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Yapacağı Sevgililer Günü Sürprizi Merak Konusu Oldu!
Kaynak: https://perezhilton.com/travis-kelce-...
Taylor Swift ve Travis Kelce çifti son zamanlarda en çok konuşulan ikililerden bir tanesi. 14 Şubat'ın da yaklaşmasıyla birlikte Travis Kelce'nin Taylor Swift'e Sevgililer Günü'nde nasıl bir sürpriz yapacağı merak konusu oldu. Kelce, Sevgililer Günü için hediye seçerken 'baskı' altında hissettiğini dile getirdi.
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Travis Kelce ve Taylor Swift çiftini duymayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Çift, son aylarda epey bir konuşuluyorlar desek abartmayız.
Hatta hatırlarsanız geçtiğiniz günlerde ünlü NFL oyuncusunun, Swift'e evlenme teklifi edeceği iddia edilmişti.
2024 yılında da ilişkilerine tam gaz devam eden çiftin hakkındaki iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Sevgililer Günü'nün de yaklaşmasıyla kulisten bazı bilgiler geliyor çift hakkında.
14 Şubat'a şunun şurasında ne kaldı? Fakat Taylor Swift'in programı o sıralar epey bi' yoğunmuş. Super Bowl ve Eras Tour'u göz önüne alırsak Swift'in yoğun olmaması işten bile değil.
"İkisinin de Sevgililer Günü'nde planları var. Amerika'da mı yoksa başka yerde mi olacakları belli değil."
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"Taylor Swift, Super Bowl için Kansas'a geri dönmeyi planlıyor. Çünkü o sıra Travis Kelce'nin maçı var."
Ayrıca Travis Kelce'nin hediye konusunda gerçekten 'baskı' altında hissettiğini ve ne alacağını bilmediği de kulisten sızan bilgiler arasında.
"Şu anda Travis, Sevgililer Günü'nde Taylor'ı heyecanlandıracak ve özel hissettirecek bir şeyler yapmayı düşünüyor."
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