Otomobillerdeki Gri Renk Beyaz Rengi Geçti: 10 Araçtan 6'sında Bulunuyordu 3'e Düştü
Otomobillerdeki Gri Renk Beyaz Rengi Geçti: 10 Araçtan 6'sında Bulunuyordu 3'e Düştü
Otomobillerde en çok tercih edilen renk olan beyaz, açıklanan verilere göre gri rengin gerisinde kaldı. 2014'te trafiğe kaydı yapılan 10 otomobilden 6'sı beyaz iken bu oran geçen yıl 3'e geriledi.
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de otomobil renk tercihlerinde önemli bir değişim yaşandığı ortaya çıktı. Beyaz renk, geçmiş yıllarda en çok tercih edilen renk iken, tahtını gri renge kaptırdı.
2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,5'i beyaz renkken, bu oran 2023 yılında yüzde 26,8'e geriledi. Beyaz renkli otomobillerin tercih edilme oranında önemli bir düşüş yaşanırken, gri renkli otomobillerin popülerliği arttı.
2014'te trafiğe kaydı yapılan otomobillerin 366 bin 414'ü beyaz, 98 bin 319'u gri, 55 bin 428'i siyah, 28 bin 429'u kırmızı renkteyken; 2023 yılında 253 bin 851 gri otomobil trafiğe kaydı yapıldı. Beyaz renkli otomobiller ise 342 bin 175 adetle ikinci sırada yer aldı.
Renk tercihlerindeki değişimde gri rengin öne çıkmasının yanı sıra mavi, siyah ve kırmızı renklerin de tercih edilme oranlarında artış yaşandığı görülüyor. Özellikle kahverengi ve sarı renklerin ise en az tercih edilen renkler olduğu belirtiliyor.
2023 verilerine göre; trafikte bulunan araçların 342 bin 175'i gri renkli, beyaz renkli araçların sayısı ise 253 bin 851 idi.
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