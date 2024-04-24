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Trabzonspor'un Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Şarkıcı Sibel Bilgiç Aşkının Bilinmeyen Detayları

Trabzonspor'un Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Şarkıcı Sibel Bilgiç Aşkının Bilinmeyen Detayları

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.04.2024 - 17:10 Son Güncelleme: 24.04.2024 - 17:16

Arşivlerden çıkan bu aşk zamanında büyük sansasyon yaratmıştı...

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Trapzonspor'un eski kulüp başkanı ve eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Trapzonspor'un eski kulüp başkanı ve eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı işler kadar yaşadığı ilişkilerle de magazin gündemindeydi bir süre. Özellikle "Alışamadım" isimli şarkısıyla o dönem ortalığın tozunu attıran Sibel Bilgiç ile yaşadığı aşk her zaman konuşuldu. O dönem Sibel Bilgiç 25, Mehmet Ali Yılmaz ise 50 yaşındaydı.

Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı işler kadar yaşadığı ilişkilerle de magazin gündemindeydi bir süre. Özellikle "Alışamadım" isimli şarkısıyla o dönem ortalığın tozunu attıran Sibel Bilgiç ile yaşadığı aşk her zaman konuşuldu. O dönem Sibel Bilgiç 25, Mehmet Ali Yılmaz ise 50 yaşındaydı.

Bir otelde konakladıkları sırada birbirlerini fark etmişler önce. Daha sonra arkadaş ilişkileri sevgili olmaya dönmüş ama Mehmet Ali Yılmaz bu ilişkiyi göz önünde yaşamaktan kaçınmış.

Bir otelde konakladıkları sırada birbirlerini fark etmişler önce. Daha sonra arkadaş ilişkileri sevgili olmaya dönmüş ama Mehmet Ali Yılmaz bu ilişkiyi göz önünde yaşamaktan kaçınmış.

Nihayet Yılmaz'ın doğum gününde yan yana fotoğrafları çekilince ilişki artık ortaya çıktığı için Mehmet Ali Yılmaz da durumu kabullendi.

Nihayet Yılmaz'ın doğum gününde yan yana fotoğrafları çekilince ilişki artık ortaya çıktığı için Mehmet Ali Yılmaz da durumu kabullendi.

Ancak ilişkinin 4 yılında Sibel Bilgiç evlenmek ve çocuk yapmak isteyince ilk büyük kriz de çıkmış oldu.

Ancak ilişkinin 4 yılında Sibel Bilgiç evlenmek ve çocuk yapmak isteyince ilk büyük kriz de çıkmış oldu.
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Mehmet Ali Yılmaz, Sibel Bilgiç'le evlenmiyordu çünkü 1981 yılından beri ayrı yaşadığı, resmi nikahlı bir eşi vardı. Üstelik 5 tane de çocuk sahibi olmuştu bu ilişkiden.

Mehmet Ali Yılmaz, Sibel Bilgiç'le evlenmiyordu çünkü 1981 yılından beri ayrı yaşadığı, resmi nikahlı bir eşi vardı. Üstelik 5 tane de çocuk sahibi olmuştu bu ilişkiden.

Yılmaz'ın deyimine göre aşkları sevgiye dönmüştü ve bu çok daha güçlü bir şeydi. Sibel Bilgiç'i neden sevdiğini şöyle anlatıyordu:

Yılmaz'ın deyimine göre aşkları sevgiye dönmüştü ve bu çok daha güçlü bir şeydi. Sibel Bilgiç'i neden sevdiğini şöyle anlatıyordu:

'İyi bir kız, temiz bir kız, correct bir kız. Düşündüğünü rahatlıkla söyleyebilen, art niyetli olmayan, dostluklarda siyaset yapmayan bir kız.'

10 sene sonra evlilik gerçekleşmeyince ikili yollarını ayırdı. Ancak Yılmaz, ilişkisinin ve eski sevgilisinin ardından odukça onur kırıcı konuşmuştu.

10 sene sonra evlilik gerçekleşmeyince ikili yollarını ayırdı. Ancak Yılmaz, ilişkisinin ve eski sevgilisinin ardından odukça onur kırıcı konuşmuştu.

'Bu ayrılığın sebebi ben olmayabilirim, karşı taraf benim hayat tarzımdan sıkılmış olabilir çünkü bizim gibi cemiyette sözü geçen, saygın insanların taşınması biraz zordur; itibar yüksektir, itibar fazladır, bazen bunlar bir insanı sıkabilir. Evliliğe gelince, evlilik satın alınmaz. Bak evlendi, boşandı Sibel Hanım. Benim gibi bir adamla evlenmek için gerekli sabrı göstermek, sınavlardan geçmek gerekir. Sibel Hanım, o sabrı gösteremedi ve sınavı geçemedi; o yüzden de evliliği hak etmedi. O sabrı gösterseydi, ben de çocukları toplayıp aile meclisinden karar çıkartırdım. Zaten resmi nikahlı eşimden 1981'den beri ayrıyım, nikahımız devam ediyor ama beraber değiliz. Benimle evlenmek Sibel'in kendi elindeydi ama yaptıklarıyla bunu hak etmesi gerekirdi. Zaten beraberliğimizi kamuya ilan etmiştim, bu evde oturuyorduk, her şeyi paylaşıyorduk, yani karı koca gibi yaşadık'

Sibel Bilgiç gerçekten de 2007 yılında evlenip 1 ay sonra da boşandı. 2008 senesinde de gırtlak kanseri teşhisi konuldu, hızlıca tedaviye başladı.

Sibel Bilgiç gerçekten de 2007 yılında evlenip 1 ay sonra da boşandı. 2008 senesinde de gırtlak kanseri teşhisi konuldu, hızlıca tedaviye başladı.

Yıllar sonra bir programda Yılmaz'ın kendisine geçmiş olsun demediğini ve kendisi hakkında sarf ettiği sözlere oldukça gönül koyduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Yıllar sonra bir programda Yılmaz'ın kendisine geçmiş olsun demediğini ve kendisi hakkında sarf ettiği sözlere oldukça gönül koyduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Benim için 'Benim gibi bir adamla evlenmek için sınavlardan geçmek lazım.Sibel bu sabrı gösteremedi. Evliliği hak etmedi' demiş. Ne büyük gaf!!! Traji komik ve küçük düşüren sözler bunlar… Mehmet 'e yakışmadı hiç. Küllenmiş bu aşkı, sevgiyi, saygıyı bu sözlerle bitirdi işte.

'İyi ki ayrılmışım, iyi ki evden çekip gitmişim, iyi ki evlenmemişim' dedim. Mehmet artık benim için herhangi biri. Ne güzel ki bitirmişi, ama ne acı ki aptalmışım. Mehmet Ali'de, Brad Pitt sendromu vardı. Kendini muhteşem ve vazgeçilmez hissetti. Ama yanıldı. 'Onun da hatası buydu' dedi .

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