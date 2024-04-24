Trabzonspor'un Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Şarkıcı Sibel Bilgiç Aşkının Bilinmeyen Detayları

Benim için 'Benim gibi bir adamla evlenmek için sınavlardan geçmek lazım.Sibel bu sabrı gösteremedi. Evliliği hak etmedi' demiş. Ne büyük gaf!!! Traji komik ve küçük düşüren sözler bunlar… Mehmet 'e yakışmadı hiç. Küllenmiş bu aşkı, sevgiyi, saygıyı bu sözlerle bitirdi işte.

'İyi ki ayrılmışım, iyi ki evden çekip gitmişim, iyi ki evlenmemişim' dedim. Mehmet artık benim için herhangi biri. Ne güzel ki bitirmişi, ama ne acı ki aptalmışım. Mehmet Ali'de, Brad Pitt sendromu vardı. Kendini muhteşem ve vazgeçilmez hissetti. Ama yanıldı. 'Onun da hatası buydu' dedi .

Geçen yıl gırtlak kanseri teşhisi konulduğunda ilk ne dedin biliyor musunuz? 'Şu hayatta hiçbir erkek için üzülmeye değmez'