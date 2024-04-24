Trabzonspor'un Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Şarkıcı Sibel Bilgiç Aşkının Bilinmeyen Detayları
Trabzonspor'un Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Şarkıcı Sibel Bilgiç Aşkının Bilinmeyen Detayları
Arşivlerden çıkan bu aşk zamanında büyük sansasyon yaratmıştı...
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Trapzonspor'un eski kulüp başkanı ve eski devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı işler kadar yaşadığı ilişkilerle de magazin gündemindeydi bir süre. Özellikle "Alışamadım" isimli şarkısıyla o dönem ortalığın tozunu attıran Sibel Bilgiç ile yaşadığı aşk her zaman konuşuldu. O dönem Sibel Bilgiç 25, Mehmet Ali Yılmaz ise 50 yaşındaydı.
Bir otelde konakladıkları sırada birbirlerini fark etmişler önce. Daha sonra arkadaş ilişkileri sevgili olmaya dönmüş ama Mehmet Ali Yılmaz bu ilişkiyi göz önünde yaşamaktan kaçınmış.
Nihayet Yılmaz'ın doğum gününde yan yana fotoğrafları çekilince ilişki artık ortaya çıktığı için Mehmet Ali Yılmaz da durumu kabullendi.
Ancak ilişkinin 4 yılında Sibel Bilgiç evlenmek ve çocuk yapmak isteyince ilk büyük kriz de çıkmış oldu.
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Mehmet Ali Yılmaz, Sibel Bilgiç'le evlenmiyordu çünkü 1981 yılından beri ayrı yaşadığı, resmi nikahlı bir eşi vardı. Üstelik 5 tane de çocuk sahibi olmuştu bu ilişkiden.
Yılmaz'ın deyimine göre aşkları sevgiye dönmüştü ve bu çok daha güçlü bir şeydi. Sibel Bilgiç'i neden sevdiğini şöyle anlatıyordu:
10 sene sonra evlilik gerçekleşmeyince ikili yollarını ayırdı. Ancak Yılmaz, ilişkisinin ve eski sevgilisinin ardından odukça onur kırıcı konuşmuştu.
Sibel Bilgiç gerçekten de 2007 yılında evlenip 1 ay sonra da boşandı. 2008 senesinde de gırtlak kanseri teşhisi konuldu, hızlıca tedaviye başladı.
Yıllar sonra bir programda Yılmaz'ın kendisine geçmiş olsun demediğini ve kendisi hakkında sarf ettiği sözlere oldukça gönül koyduğunu şu sözlerle anlatmıştı:
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