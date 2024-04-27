Toz Aşımı Bolu’yu da Vurdu: Kırmızı Toz Bulutu Bolu’yu Kapladı
Toz Aşımı Bolu’yu da Vurdu: Kırmızı Toz Bulutu Bolu’yu Kapladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü.
Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü.
Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın