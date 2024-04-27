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Toz Aşımı Bolu’yu da Vurdu: Kırmızı Toz Bulutu Bolu’yu Kapladı

Toz Aşımı Bolu’yu da Vurdu: Kırmızı Toz Bulutu Bolu’yu Kapladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.04.2024 - 22:24

Bolu’da, Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle kentte gökyüzü kırmızıya büründü; araçlar önce toz, ardından da yağmurla çamurla kaplandı.

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Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor.

Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü.

Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü.

Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü.

Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.

Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.
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