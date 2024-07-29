Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Torununu Sarıp Sarmalayan Arzu Sabancı'dan Mavili Hande Erçel'e 29 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Torununu Sarıp Sarmalayan Arzu Sabancı'dan Mavili Hande Erçel'e 29 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 01:19

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Maaile tatile çıkan Nazlı Sabancı, aile yemeğine hazırlandı.

Maaile tatile çıkan Nazlı Sabancı, aile yemeğine hazırlandı.

Mykonos'u eniştesi ve kız kardeşiyle fethetmeye giden Hande Erçel, mavili pozlar kesti.

Mykonos'u eniştesi ve kız kardeşiyle fethetmeye giden Hande Erçel, mavili pozlar kesti.

Hayatın tadını hepimizden çok çıkaran Şeyma Subaşı, iki seksen uçtu.

Hayatın tadını hepimizden çok çıkaran Şeyma Subaşı, iki seksen uçtu.

Pelin Akil, yine güzelliğini konuşturdu.

Pelin Akil, yine güzelliğini konuşturdu.

Sinem Kobal, Dadı'da senelerce babasını oynayan Kenan Işık'a "hoşçakal usta" dedi.

Sinem Kobal, Dadı'da senelerce babasını oynayan Kenan Işık'a "hoşçakal usta" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Özge Özpirinçci, yeni Instagram fontlarına düştü.

Özge Özpirinçci, yeni Instagram fontlarına düştü.

Verdiği kilolarla gurur duyan Demet Akalın, kombinlerini göstere göstere bir hal oldu.

Verdiği kilolarla gurur duyan Demet Akalın, kombinlerini göstere göstere bir hal oldu.

Annesi Gamze Erçel ve babası Caner Yıldırım teyzesi Hande Erçel'le kaçamakta olan Mavi'den poz geldi.

Annesi Gamze Erçel ve babası Caner Yıldırım teyzesi Hande Erçel'le kaçamakta olan Mavi'den poz geldi.

Zeynep Bastık pembelere büründü.

Zeynep Bastık pembelere büründü.

Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete'ye bir kez daha aşık oldu.

Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete'ye bir kez daha aşık oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müge Boz'un manzarasında güzel kızı Vina ve eşi Caner Yıldırım vardı.

Müge Boz'un manzarasında güzel kızı Vina ve eşi Caner Yıldırım vardı.

Aile tatilinde olan Arzu Sabancı, torunu Arzu Alara'yı yanından ayırmadı.

Aile tatilinde olan Arzu Sabancı, torunu Arzu Alara'yı yanından ayırmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın