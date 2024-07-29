Torununu Sarıp Sarmalayan Arzu Sabancı'dan Mavili Hande Erçel'e 29 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Torununu Sarıp Sarmalayan Arzu Sabancı'dan Mavili Hande Erçel'e 29 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Maaile tatile çıkan Nazlı Sabancı, aile yemeğine hazırlandı.
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Mykonos'u eniştesi ve kız kardeşiyle fethetmeye giden Hande Erçel, mavili pozlar kesti.
Hayatın tadını hepimizden çok çıkaran Şeyma Subaşı, iki seksen uçtu.
Pelin Akil, yine güzelliğini konuşturdu.
Sinem Kobal, Dadı'da senelerce babasını oynayan Kenan Işık'a "hoşçakal usta" dedi.
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Özge Özpirinçci, yeni Instagram fontlarına düştü.
Verdiği kilolarla gurur duyan Demet Akalın, kombinlerini göstere göstere bir hal oldu.
Annesi Gamze Erçel ve babası Caner Yıldırım teyzesi Hande Erçel'le kaçamakta olan Mavi'den poz geldi.
Zeynep Bastık pembelere büründü.
Berfu Yenenler, küçük oğlu Mete'ye bir kez daha aşık oldu.
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Müge Boz'un manzarasında güzel kızı Vina ve eşi Caner Yıldırım vardı.
Aile tatilinde olan Arzu Sabancı, torunu Arzu Alara'yı yanından ayırmadı.
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