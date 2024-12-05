Toplum Olarak Neden "Bu Ürün Pahalı" Deme Alışkanlığına Sahip Olamıyoruz?
Toplum Olarak Neden "Bu Ürün Pahalı" Deme Alışkanlığına Sahip Olamıyoruz?
Son yıllarda dünyanın dikkatini çekecek şekilde yaşadığımız yüksek enflasyon, artan maliyetler, uçan kiralar derken şanslı azınlık mensubu değilseniz yaşam standartlarımızın düştüğünü söylemek yanlış olmaz. Ücretlerin fiyatlar kadar artmaması da alım gücünün düşmesine neden oluyor. Ancak pek çok kişi alacağı ürün veya hizmetin pahalı olduğunu satıcıya itiraf edemiyor. Peki bunun nedeni veya nedenleri ne olabilir?
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Tartışma bu paylaşımla ortaya çıktı. Pek çok kişi de artan fiyatlara neden itiraz edemediğini düşünmeye başladı.
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Bu durumun ana sebeplerinden biri toplumca "pinti" veya cimri damgası yememek.
Bir de müşteriyle ağız dalaşına giren çalışan profili var.
İnsanın şokla ne diyeceğini bilememesi de önemli bir etken...
Bir kullanıcı da sorunun piyasadaki genel fiyat algısı olduğunu iddia etti.
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Sanki havadan geliyor gibi düşünülen yemek kartları da tepkilerimizi azaltıyor.
Siz ne düşünüyorsunuz?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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