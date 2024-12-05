onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Toplum Olarak Neden "Bu Ürün Pahalı" Deme Alışkanlığına Sahip Olamıyoruz?

Toplum Olarak Neden "Bu Ürün Pahalı" Deme Alışkanlığına Sahip Olamıyoruz?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.12.2024 - 15:02

Son yıllarda dünyanın dikkatini çekecek şekilde yaşadığımız yüksek enflasyon, artan maliyetler, uçan kiralar derken şanslı azınlık mensubu değilseniz yaşam standartlarımızın düştüğünü söylemek yanlış olmaz. Ücretlerin fiyatlar kadar artmaması da alım gücünün düşmesine neden oluyor. Ancak pek çok kişi alacağı ürün veya hizmetin pahalı olduğunu satıcıya itiraf edemiyor. Peki bunun nedeni veya nedenleri ne olabilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tartışma bu paylaşımla ortaya çıktı. Pek çok kişi de artan fiyatlara neden itiraz edemediğini düşünmeye başladı.

Tartışma bu paylaşımla ortaya çıktı. Pek çok kişi de artan fiyatlara neden itiraz edemediğini düşünmeye başladı.
twitter.com

Bu durumun ana sebeplerinden biri toplumca "pinti" veya cimri damgası yememek.

Bu durumun ana sebeplerinden biri toplumca "pinti" veya cimri damgası yememek.
twitter.com

Bir de müşteriyle ağız dalaşına giren çalışan profili var.

Bir de müşteriyle ağız dalaşına giren çalışan profili var.
twitter.com

İnsanın şokla ne diyeceğini bilememesi de önemli bir etken...

İnsanın şokla ne diyeceğini bilememesi de önemli bir etken...
twitter.com

Bir kullanıcı da sorunun piyasadaki genel fiyat algısı olduğunu iddia etti.

Bir kullanıcı da sorunun piyasadaki genel fiyat algısı olduğunu iddia etti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sanki havadan geliyor gibi düşünülen yemek kartları da tepkilerimizi azaltıyor.

Sanki havadan geliyor gibi düşünülen yemek kartları da tepkilerimizi azaltıyor.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın