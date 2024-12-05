Toplum Olarak Neden "Bu Ürün Pahalı" Deme Alışkanlığına Sahip Olamıyoruz?

Son yıllarda dünyanın dikkatini çekecek şekilde yaşadığımız yüksek enflasyon, artan maliyetler, uçan kiralar derken şanslı azınlık mensubu değilseniz yaşam standartlarımızın düştüğünü söylemek yanlış olmaz. Ücretlerin fiyatlar kadar artmaması da alım gücünün düşmesine neden oluyor. Ancak pek çok kişi alacağı ürün veya hizmetin pahalı olduğunu satıcıya itiraf edemiyor. Peki bunun nedeni veya nedenleri ne olabilir?