Toplu Taşımada Makyaj Yapmak Saygısızlık mı?
Toplu Taşımada Makyaj Yapmak Saygısızlık mı?
Hastane, toplu taşıma, park gibi kamusal alanlarda belli kurallar var. Özellikle toplu taşıma araçlarında da ortak alanlarda diğer vatandaşları rahatsız eden durumlara sık sık rastlıyoruz. Uzun uzun telefonla konuşanlar, kulaklıksız video izleyenler, oturmasını bilmeyenler hatta ve hatta sigara içenler... Bu tip konularda toplumun belli başlı kriterleri otursa da ilginç rahatsızlıklar da dile getirilebiliyor. Bu da tartışmalara neden oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X kullanıcısı da kadınların toplu taşıma araçlarında makyaj tazelemesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tıraş örneğiyle tezini güçlendirmeye çalıştı.
Ancak tepkilerden de kaçamadı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın