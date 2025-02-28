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Toplu Taşımada Makyaj Yapmak Saygısızlık mı?

Toplu Taşımada Makyaj Yapmak Saygısızlık mı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.02.2025 - 14:58

Hastane, toplu taşıma, park gibi kamusal alanlarda belli kurallar var. Özellikle toplu taşıma araçlarında da ortak alanlarda diğer vatandaşları rahatsız eden durumlara sık sık rastlıyoruz. Uzun uzun telefonla konuşanlar, kulaklıksız video izleyenler, oturmasını bilmeyenler hatta ve hatta sigara içenler... Bu tip konularda toplumun belli başlı kriterleri otursa da ilginç rahatsızlıklar da dile getirilebiliyor. Bu da tartışmalara neden oluyor.

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Bir X kullanıcısı da kadınların toplu taşıma araçlarında makyaj tazelemesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Bir X kullanıcısı da kadınların toplu taşıma araçlarında makyaj tazelemesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Tıraş örneğiyle tezini güçlendirmeye çalıştı.

Tıraş örneğiyle tezini güçlendirmeye çalıştı.
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Ancak tepkilerden de kaçamadı.

Ancak tepkilerden de kaçamadı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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