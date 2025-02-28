Toplu Taşımada Makyaj Yapmak Saygısızlık mı?

Hastane, toplu taşıma, park gibi kamusal alanlarda belli kurallar var. Özellikle toplu taşıma araçlarında da ortak alanlarda diğer vatandaşları rahatsız eden durumlara sık sık rastlıyoruz. Uzun uzun telefonla konuşanlar, kulaklıksız video izleyenler, oturmasını bilmeyenler hatta ve hatta sigara içenler... Bu tip konularda toplumun belli başlı kriterleri otursa da ilginç rahatsızlıklar da dile getirilebiliyor. Bu da tartışmalara neden oluyor.