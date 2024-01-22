TikTok'ta Ketçap Akımı: Erkeklerin Farklı Temizlik Yolları

Ketçap görevinde başarısız olan bir erkek arkadaş👇

Ketçapı temizlemek için fazlasıyla farklı bir yola başvuran erkek arkadaşın videosu👇

Görevi en iyi tamamlayanlar listesine girecek bir video 👇

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Bu videoya kadar hiç biri tam olarak temizleyememişti 😂😂