TikTok'ta Ketçap Akımı: Erkeklerin Farklı Temizlik Yolları

TikTok'ta son zamanların en popüler akımı olan ketçap akımı videolarını sizin için derledik
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TikTok'ta ilk olarak yurtdışında başlayan "ketçap görevi" ülkemize de geldi. Mutfak tezgahına ketçap döken kadın kullanıcılar, erkek arkadaşlarından ketçapı temizlemesini istiyor.
Bu akımın amacı ise, temizlemesi fazlasıyla zor olan ketçapın erkek arkadaşları tarafından nasıl temizlendiğini görmek.
Ketçap görevinde başarısız olan bir erkek arkadaş👇
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Ketçapı temizlemek için fazlasıyla farklı bir yola başvuran erkek arkadaşın videosu👇
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Görevi başarıyla tamamlayan erkeklerden biri👇
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Görevi en iyi tamamlayanlar listesine girecek bir video 👇
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Farklı yollara başvuran başka bir erkek arkadaş👇
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Bu videoya kadar hiç biri tam olarak temizleyememişti 😂😂
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