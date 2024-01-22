Görüş Bildir
Haberler
Video
TikTok'ta Ketçap Akımı: Erkeklerin Farklı Temizlik Yolları

TikTok'ta Ketçap Akımı: Erkeklerin Farklı Temizlik Yolları

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 12:13

İçerik Devam Ediyor

TikTok'ta son zamanların en popüler akımı olan ketçap akımı videolarını sizin için derledik

İçeriğin Devamı Aşağıda

TikTok'ta ilk olarak yurtdışında başlayan "ketçap görevi" ülkemize de geldi. Mutfak tezgahına ketçap döken kadın kullanıcılar, erkek arkadaşlarından ketçapı temizlemesini istiyor.

TikTok'ta ilk olarak yurtdışında başlayan "ketçap görevi" ülkemize de geldi. Mutfak tezgahına ketçap döken kadın kullanıcılar, erkek arkadaşlarından ketçapı temizlemesini istiyor.

Bu akımın amacı ise, temizlemesi fazlasıyla zor olan ketçapın erkek arkadaşları tarafından nasıl temizlendiğini görmek.

Bu akımın amacı ise, temizlemesi fazlasıyla zor olan ketçapın erkek arkadaşları tarafından nasıl temizlendiğini görmek.

Ketçap görevinde başarısız olan bir erkek arkadaş👇

👇

👇

Ketçapı temizlemek için fazlasıyla farklı bir yola başvuran erkek arkadaşın videosu👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Görevi başarıyla tamamlayan erkeklerden biri👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Görevi en iyi tamamlayanlar listesine girecek bir video 👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Farklı yollara başvuran başka bir erkek arkadaş👇

👇

👇

Bu videoya kadar hiç biri tam olarak temizleyememişti 😂😂

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ömer

Tuvalet eğitimi falan veriyor musunuz ? 🤔🤔

Ponche

senin ben ......