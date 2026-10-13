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İstifası Beklenen İbrahim Hacıosmanoğlu, Devlet Bahçeli'yi Makamında Ziyaret Etti

İstifası Beklenen İbrahim Hacıosmanoğlu, Devlet Bahçeli'yi Makamında Ziyaret Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 20:15
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret, Hacıosmanoğlu'nun son dönemde ağır eleştiri aldığı bir sırada gerçekleşti. Bahçeli, bir süre önce Hacıosmanoğlu'na çelenk göndererek destek vermişti. Çelenkteki not, “yalnız değilsin” anlamına gelen bir mesaj içeriyordu.

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Hacıosmanoğlu, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Hacıosmanoğlu, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret, Hacıosmanoğlu'nun son dönemde ağır eleştiri aldığı bir sırada gerçekleşti.

Devlet Bahçeli, 5 Ekim'de Hacıosmanoğlu'na çelenk göndererek destek vermişti. Çelenkteki not, 'yalnız değilsin' şeklinde bir mesaj içeriyordu.

Hacıosmanoğlu'nun TFF'si istifalarla sarsılıyor.

Hacıosmanoğlu'nun TFF'si istifalarla sarsılıyor.

Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'de son günlerde istifalar yaşandı. Genel Sekreter Abdullah Ayaz istifa etti, TFF'deki toplantıdan olağanüstü seçim kararı çıkmadı ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 isim görevinden ayrıldı. Hacıosmanoğlu, toplantı öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

'Ben istemeden kimse beni TFF Başkanlığından alamaz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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