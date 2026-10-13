İstifası Beklenen İbrahim Hacıosmanoğlu, Devlet Bahçeli'yi Makamında Ziyaret Etti

Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki TFF'de son günlerde istifalar yaşandı. Genel Sekreter Abdullah Ayaz istifa etti, TFF'deki toplantıdan olağanüstü seçim kararı çıkmadı ve Mecnun Otyakmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 isim görevinden ayrıldı. Hacıosmanoğlu, toplantı öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

'Ben istemeden kimse beni TFF Başkanlığından alamaz.'