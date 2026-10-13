İstifası Beklenen İbrahim Hacıosmanoğlu, Devlet Bahçeli'yi Makamında Ziyaret Etti
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TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret, Hacıosmanoğlu'nun son dönemde ağır eleştiri aldığı bir sırada gerçekleşti. Bahçeli, bir süre önce Hacıosmanoğlu'na çelenk göndererek destek vermişti. Çelenkteki not, “yalnız değilsin” anlamına gelen bir mesaj içeriyordu.
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Hacıosmanoğlu, Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
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Hacıosmanoğlu'nun TFF'si istifalarla sarsılıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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