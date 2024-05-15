Testo Taylan Taksim Delisi Cenk Olarak Bilinen Fenomeni Ziyaret Etti

Testo Taylan uzun süredir YouTube kanalındaki ev ziyaretleriyle tüm internette ses getiren bir isim. En son ziyaret ettiği kişi de sokak röportajlarında karşımıza çıkan Taksim Delisi Cenk. Röportajlarına güldüğümüz Cenk'in yaşadığı dram gözler önüne serildi.