Testo Taylan Taksim Delisi Cenk Olarak Bilinen Fenomeni Ziyaret Etti
Testo Taylan Taksim Delisi Cenk Olarak Bilinen Fenomeni Ziyaret Etti
Testo Taylan uzun süredir YouTube kanalındaki ev ziyaretleriyle tüm internette ses getiren bir isim. En son ziyaret ettiği kişi de sokak röportajlarında karşımıza çıkan Taksim Delisi Cenk. Röportajlarına güldüğümüz Cenk'in yaşadığı dram gözler önüne serildi.
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İnternette takılan hemen hemen herkes Cenk'i tanır. Taksim'de turlarken sık sık sokak röportaj yapan kişilere denk gelen Cenk uzun yıllardır ilginç söylemleriyle fenomen oldu.
Testo Taylan da fenomenlere yaptığı ev ziyaretleriyle biliniyor. Ancak konsepti biraz farklı. İnternet sayesinde ışıltılı bir hayata geçiş yapan fenomenler yerine daha çok sistem tarafından dışlanmış, dezavantajlı veya zorluk çeken kişilerin evine gidiyor.
Kanalının son konuğu ise Cenk'ti. Tabii konsept ev ziyareti olsa da Cenk'in misafirini ağırlayabileceği bir ev imkanı yoktu.
Sağlık sorunları videodan bile belli olan Cenk belirttiğine göre ablasının yanında hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak sadece hayatını kaybeden annesinin odasında uyumasına izin var. Sabah evden çıkıp geceye kadar İstanbul'u geziyor.
Testo, Cenk'in ablasına ev ziyareti videosu için para teklif etse de abla bu duruma sert tepki gösterdi.
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Testo ile Cenk'in evin önünde beklemesinden bile kıyamet koptu ve Cenk ablası ve eniştesi tarafından darbedildiğini iddia etti.
Videonun devamına buradan ulaşabilirsiniz...
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