Tercihlerine Göre Senin Ruhun Atılgan mı Çekingen mi?
Tercihlerine Göre Senin Ruhun Atılgan mı Çekingen mi?
Verdiğin cevaplar ruhunu yansıtıyor! Bakalım senin ruhun atılgan mı çekingen mi?
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını.
3. Önemli bir karar almak zorundasın diyelim ilk kime danışırsın?
4. Yolda yürürken haksızlığa uğrayan, yardıma ihtiyacın olan birini gördün. Ne yaparsın?
5. Senin için hangisi daha güzel?
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6. Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunur musun?
7. Hangi film türü senin için daha ilgi çekici?
8. İlk ne gördün?
9. Şiddetli bir tartışmanın üstesinden nasıl gelirsin?
10. Stresle başa çıkma yöntemin nedir?
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Senin ruhun atılgan!
Senin ruhun çekingen!
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