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Tercihlerinde Bulunması Gereken İkinci Favori Bölümünü Söylüyoruz!

etiket Tercihlerinde Bulunması Gereken İkinci Favori Bölümünü Söylüyoruz!

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 22:46

Tercih dönemi geldi çattı, kafalar karışık, stres tavan! İlk sıraya ne yazacağına karar verdin diyelim, peki ikinci sıraya ne koyacaksın? Bu teste katıl, tercihlerine eklemen gereken ikinci favori bölümü öğren! Hadi bakalım, başlayalım!

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1. Sınav sabahı ne yedin, söyle bakalım?

2. Peki çalışırken seni en çok hangi ortam motive eder?

3. Sınav biter bitmez kendini ne yapmaya adadın?

4. Sınav sonrasında hayalindeki tatil nasıl olmalı?

5. Aynaya dönüp baktığında, süper kahraman olsan hangi gücü seçerdin?

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6. Bana arkadaşını söyle.... Peki en yakın arkadaşın seni nasıl tanımlar?

7. En çok hangi tür film izlemeyi seversin?

8. Kendini bir hayvan olarak düşün, hangisi olurdun?

9. Stresli bir günün sonunda ne yaparak rahatlıyorsun?

10. Son olarak hayatta senin için en önemli şey ne?

Senin İkinci Favori Bölümün: Sosyoloji!

İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsun ve detaycı bir yapın var. Sosyoloji tam da senin aradığın bölüm olabilir! İnsan davranışlarını anlamak, onların derinlerine inmek seni her zaman çekiyor. Hem akademik olarak kendini geliştirebileceğin, hem de insanlarla iç içe olabileceğin bir kariyer seni bekliyor olabilir. Sosyoloji ile hem kendini, hem de çevrendekileri daha iyi anlayabilirsin.

Senin İkinci Favori Bölümün: Bilgisayar Mühendisliği!

Analitik düşünce yapın ve teknolojiye olan merakın seni bilgisayar mühendisliğine yönlendirebilir. Kod yazmak, algoritmalar geliştirmek, teknolojiye yön vermek gibi konular tam sana göre. Geleceğin büyük teknolojik atılımlarında senin de katkın olabilir. Problem çözme yeteneğinle ve merakınla bu alanda çok başarılı olabilirsin. Belki de bir gün kendi yazılımını geliştirir, dünyaya adını duyurursun!

Senin İkinci Favori Bölümün: Turizm ve Otel İşletmeciliği!

Seyahat etmeyi, yeni yerler görmeyi ve farklı kültürler tanımayı seviyorsun. Turizm ve otel işletmeciliği senin ruhuna hitap eden bir alan olabilir. Hem dünya çapında seyahat edebilir, hem de misafirperverliğini sergileyebileceğin bir kariyer edinebilirsin. Bu bölüm sayesinde hem insanların tatil hayallerini gerçeğe dönüştürebilir, hem de kendi hayallerini yaşayabilirsin. Farklı kültürleri keşfetmek ve turizm sektöründe kariyer yapmak tam senlik!

Senin İkinci Favori Bölümün: Görsel Sanatlar!

Yaratıcılık, özgürlük ve rahatlık senin yaşam felsefen. Sanatla ilgilenmek, kendini ifade etmek ve duygularını renkler ve formlarla dışa vurmak tam sana göre. Görsel sanatlar, hayal gücünü gerçeğe dönüştürebileceğin bir alan. Resimden heykele, grafikten dijital sanata kadar geniş bir yelpazede kendini geliştirebilirsin. Bu bölümde özgürlüğünü sonuna kadar yaşar, hayatı kendi perspektifinden yeniden yaratabilirsin!

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