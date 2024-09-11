Tercihlerinde Bulunması Gereken İkinci Favori Bölümünü Söylüyoruz!

İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorsun ve detaycı bir yapın var. Sosyoloji tam da senin aradığın bölüm olabilir! İnsan davranışlarını anlamak, onların derinlerine inmek seni her zaman çekiyor. Hem akademik olarak kendini geliştirebileceğin, hem de insanlarla iç içe olabileceğin bir kariyer seni bekliyor olabilir. Sosyoloji ile hem kendini, hem de çevrendekileri daha iyi anlayabilirsin.