Tercihlerinde Bulunması Gereken İkinci Favori Bölümünü Söylüyoruz!
Tercihlerinde Bulunması Gereken İkinci Favori Bölümünü Söylüyoruz!
Tercih dönemi geldi çattı, kafalar karışık, stres tavan! İlk sıraya ne yazacağına karar verdin diyelim, peki ikinci sıraya ne koyacaksın? Bu teste katıl, tercihlerine eklemen gereken ikinci favori bölümü öğren! Hadi bakalım, başlayalım!
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1. Sınav sabahı ne yedin, söyle bakalım?
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2. Peki çalışırken seni en çok hangi ortam motive eder?
3. Sınav biter bitmez kendini ne yapmaya adadın?
4. Sınav sonrasında hayalindeki tatil nasıl olmalı?
5. Aynaya dönüp baktığında, süper kahraman olsan hangi gücü seçerdin?
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