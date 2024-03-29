Temizlik Yapmayı Sevmeyenlerin İşini Kolaylaştıracak 12 Kurtarıcı Ürün
Temizlik Yapmayı Sevmeyenlerin İşini Kolaylaştıracak 12 Kurtarıcı Ürün
Temizlik yapmak, yaşam alanımızı sağlıklı ve konforlu bir ortamda tutmanın önemli bir parçasıdır. Ancak, bazı insanlar için temizlik yapmak zaman alıcı ve zahmetli bir iş olabilir. Neyse ki, günümüzde birçok pratik ürün ve teknolojik yenilik, temizlik işini daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Temizlik yapmayı sevmeyenler için tasarlanmış bu ürünler, ev işlerini daha keyifli hale getiriyor ve zaman kazandırıyor.
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Bu içerik 29.03.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Roborock S8 Pro Ultra İstasyonlu Robot Süpürge
2. Hutt C6 Cam Silme Robotu
3. Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi
4. Yui NV602 Buhar Basınçlı Mop
5. Philips 1000 AC1711/10 Air Purifier Hava Temizleme Cihazı
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6. Deerma CM800 Antibakterial Ultraviyole (UVC) Mite Elektrik Süpürgesi
7. Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu
8. Karcher WV 2 Black Edition Cam Temizleme Makinesi
9. IKAAR 30 adet toz alma eldiveni
10. Bosch Akülü Elektrikli Temizleme Fırçası
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11. Solingen Plus Mikrofiber Bez
12. Lysol Pratik Yüzey Temizleyici, Koku Giderici, Dezenfektan
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