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Temizlik Yaparken Tüm Sinir Stresini Atanların Çok İyi Anlayacağı 10 Şey

etiket Temizlik Yaparken Tüm Sinir Stresini Atanların Çok İyi Anlayacağı 10 Şey

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 13:16

Temizlik yaparken içsel huzurunu buluyorsan, bu 10 maddelik liste tam da duygularına  tercüman olacak. Hazırsan hemen seni içeriğimize alalım👇

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1. Mutfak tezgahı ciflemek bir terapidir.

Psikoloji kitaplarında yazmaz belki ama mutfak ve banyo fayansı ciflemek bir terapidir. İnsanın içine huzur ve sakinlik verir. Anlık dertlerinden uzaklaşırsın tek odağın her bir sünger darbesinde azalan kirlerdir. Ciften arındırmak için foşur foşur da yıkadın mı o fayansları suyla birlikte akar gider dertlerin…

2. Temizlik huzur getirir!

Kim yeni temizlenmiş bir evde huzur bulmaz ki? Hepimiz düzenli ve temiz bir evde, huzur ve sükunet hissi ile dolup taşıyoruz. Ortama yayılan mis gibi temizlik kokusuyla zevkten dört köşe oluyoruz. Çünkü temizlik yapmak sadece evin görünümünü değil, ruhumuzu da arındırıp ferahlık veriyor.

3. Temiz çarşafa yatıp yenilenmek!

Yeni değiştirilmiş çarşaflarda yatılan ilk gece, adeta sessiz bir ritüel gibidir. Bu özel zevkin de bir kuralı vardır: mutlaka duş alınır, temiz pijamalar giyilir. O an, yenilenmiş, yeniden doğmuş gibi hissettirir insana. Enerjini yeniler ve moralinizi yükseltir. O mis kokulu yumuşak çarşaf altında, günün yorgunluğunu ve stresini geride bırakarak huzura doğru yol alırsın.

4. Temizlik yapmanın mutlulukla bir bağlantısı var.

Evet, yanlış duymadın, temizlik yapmanın mutlulukla bir bağlantısı var. Temizlik yapmak, fiziksel aktivite sağlar ve endorfin salgılanmasını tetikler, bu da mutluluk hissi verir. Negatif enerjiyi uzaklaştırır; hem evlerimize hem de bizlere pozitif bir atmosfer getirir. Bu nedenle temizlik sadece fiziksel değil, ruhsal ve duygusal iyilik halimizi de etkiler. Gerçi sen bu hissi zaten çok iyi biliyorsun :)

5. Kendimize Duyduğumuz Saygı artar.

Kendimize ve yaşadığınız ortama duyduğunuz saygıyı göstermek için temizlik yapmak önemlidir. Atalarımız boşuna ‘aslan yattığı yerden belli olur’ dememişler.

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6. Yaratıcılığı ve odaklanmayı artırır.

Temiz bir ortamda bulunmak, zihinsel karmaşayı azaltarak yaratıcılığı ve odaklanmayı artırır. Derli toplu bir ortam, beyin için daha az uyarıcı içerir ve böylece düşünce sürecine daha fazla odaklanmayı sağlar.

7. Kendi Alanı Şekillendirmek çok güzeldir.

Temizlik yapmak, yaşadığımız alanı istediğimiz gibi düzenleme ve kişiselleştirme fırsatı sunar. Her eşyanın özenle yerleştirilmesi, evimizi bir sanat eseri gibi şekillendirir ve bize her köşesinde mutluluk ve huzur sunan bir yaşam alanı yaratır. Bu düzenleme süreci, bize kendimizi ifade etme ve ruhumuzu yansıtma imkanı sağlar.

8. Sosyal Etkileşim yaratır.

Temiz bir ev, aile ve arkadaşlarınızı davet etmek ve onlarla daha keyifli zaman geçirmek için mükemmel bir ortam sağlar.

9. Özgüven Artışı

Temizlik yapmanın ardından, başarı hissi ve özgüven artışı yaşayarak kendimizi daha iyi hissederiz. Yapılan işin görünür sonucunu görmek, içten gelen bir gurur ve tatmin duygusuyla dolmanıza neden olur. Her silinen leke, her düzenlenen köşe, bize 'Ben bunu başardım!' dedirtir ve içsel bir güç hissi verir..

10. “Şimdi bi kahveyi hak ettim!”

Temizlik sonrası kendimizi ödüllendirmek, yaptığımız işe değer verdiğimizi gösterir ve motivasyonumuzu artırır. Ee, kolay mı koca evin temizliğini halletmek? Tabii ki koltuğa oturup misler gibi olmuş evi manzara niyetinde izleyerek bir kahve içeceğiz. Ohhh! Bu küçük anların tadı, emeğin karşılığını aldığımızı bize hatırlatıp, bir sonraki temizlik için yeniden motive olmamızı sağlayacak.

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