Temizlik Sonrası İzlemen Gereken Film Hangisi?

Zihnini temizlik sonrası biraz daha uçsuz bucaksızlara götürecek ödüllü bir bilim kurgu filmi senin için ideal olacaktır. 'Gravity', uzayda geçen bu gerilim dolu macera, Sandra Bullock ve George Clooney'nin başrollerde olduğu filmle seni bambaşka bir dünyaya taşıyacak. Filmin görsel efektleri ve sürükleyici hikayesiyle zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın.