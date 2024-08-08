Temizlik Sonrası İzlemen Gereken Film Hangisi?
Temizlik Sonrası İzlemen Gereken Film Hangisi?
Evi tepeden tırnağa temizledin ve çok rahatsın. Canın güzel bir film izlemek istiyor. Bu hangi film olacak? Gel biz söyleyelim!
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1. Eve geldiğinde ilk ne yaparsın?
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2. Temizlik yaparken hangi tür müzik dinlersin?
3. En çok hangi temizlik aracını kullanmayı seviyorsun?
4. Temizlik sonrası kendini ödüllendirmek için ne yaparsın?
5. Temizlik yaparken en çok hangi oda sana huzur verir?
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