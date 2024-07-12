Temizlik Gününü Renklendir! Temizlik Yaparken Dinleyebileceğin 12 Motive Edici Şarkı
Temizlik Gününü Renklendir! Temizlik Yaparken Dinleyebileceğin 12 Motive Edici Şarkı
Temizlik yaparken herkes biraz motivasyona ihtiyaç duyar... Bu motivasyonu bulmanın en önemli yolu müzik dinlemektir!
Hazırsan temizlik motivasyonunu artıracak 12 şarkıyı bu içerikte sıralıyoruz!
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1. Ozan Çolakoğlu Feat. Gülşen - Seyre Dursun Aşk 2012
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2. TARKAN - Adımı Kalbine Yaz (Official Audio)
3. Hande Yener - Naber ( Official Video )
4. Serdar Ortaç - Gıybet
5. Kenan Doğulu - Çakkıdı (Official Video) #Festival
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6. Rengin - Aldatıldık
7. Sezen Aksu - Oh Oh (Official Video)
8. Demet Akalın - Türkan
9. Tarık Mengüç - İki Yüzlüler
10. Özgün - Sadece Arkadaşız (Official Video)
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