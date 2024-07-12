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Temizlik Gününü Renklendir! Temizlik Yaparken Dinleyebileceğin 12 Motive Edici Şarkı

etiket Temizlik Gününü Renklendir! Temizlik Yaparken Dinleyebileceğin 12 Motive Edici Şarkı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 14:46

Temizlik yaparken herkes biraz motivasyona ihtiyaç duyar... Bu motivasyonu bulmanın en önemli yolu müzik dinlemektir!

Hazırsan temizlik motivasyonunu artıracak 12 şarkıyı bu içerikte sıralıyoruz!

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1. Ozan Çolakoğlu Feat. Gülşen - Seyre Dursun Aşk 2012

2. TARKAN - Adımı Kalbine Yaz (Official Audio)

3. Hande Yener - Naber ( Official Video )

4. Serdar Ortaç - Gıybet

5. Kenan Doğulu - Çakkıdı (Official Video) #Festival

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6. Rengin - Aldatıldık

7. Sezen Aksu - Oh Oh (Official Video)

8. Demet Akalın - Türkan

9. Tarık Mengüç - İki Yüzlüler

10. Özgün - Sadece Arkadaşız (Official Video)

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11. Hande Yener - Aşkın Ateşi

12. Serdar Ortaç - Gamzelim (Official Video)

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