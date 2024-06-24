Temizlik Gününde Sen Kime Dönüşüyorsun?

Temizlik yapmak en büyük tutun olmasa da seni çok huzurlu hale getiriyor. Tam da bu yüzden temizlik günlerinde dünyanın en dingin insanına dönüşüyorsun. Tozsuz bir dünya senin için cennet gibi. En büyük avantajın ise fişek gibi temizleyen süpürgen!