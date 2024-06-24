Temizlik Gününde Sen Kime Dönüşüyorsun?
Temizlik Gününde Sen Kime Dönüşüyorsun?
Tüm malzemeler eksiksiz sıralanmış, temizliğe hazır herkes. Peki sen? Temizlik gününde kime dönüşüyorsun? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsan seni testimize alalım...
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1. İlk olarak temizlik günlerin belli bir düzende midir?
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2. Dolabındaki temizlik malzemelerinden aklına ilk gelen bunlardan hangisi?
3. Çok önemli bir soruyla devam edelim. Perdeler ve camlar temizlik listesinin ilk başında mı yoksa en sonunda mı bulunuyor?
4. Senin için temizlik ne anlama geliyor?
5. Kendine temizlik uzmanlığı hususunda puan verir misin? (1 en az, 6 en çok)
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