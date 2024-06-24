Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Gününde Sen Kime Dönüşüyorsun?

etiket Temizlik Gününde Sen Kime Dönüşüyorsun?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 11:50

Tüm malzemeler eksiksiz sıralanmış, temizliğe hazır herkes. Peki sen? Temizlik gününde kime dönüşüyorsun? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsan seni testimize alalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak temizlik günlerin belli bir düzende midir?

2. Dolabındaki temizlik malzemelerinden aklına ilk gelen bunlardan hangisi?

2. Dolabındaki temizlik malzemelerinden aklına ilk gelen bunlardan hangisi?

3. Çok önemli bir soruyla devam edelim. Perdeler ve camlar temizlik listesinin ilk başında mı yoksa en sonunda mı bulunuyor?

4. Senin için temizlik ne anlama geliyor?

5. Kendine temizlik uzmanlığı hususunda puan verir misin? (1 en az, 6 en çok)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Evinde süpürge yapmadığın zamanlarda nasıl hissedersin peki?

6. Evinde süpürge yapmadığın zamanlarda nasıl hissedersin peki?

7. Bunlardan hangisi sana temizlik kokusu gibi geliyor?

8. Son olarak şöyle bir rahatlama getiren before-after görüntüsü seç!

Sen temizlik gününde adeta bir mikrop avcısına dönüşüyorsun!

Temizlik söz konusu olduğunda senden daha disiplinlisi asla yok. Temizlik gününde bir avcı misali mikroplara ve kirlere korku salıyor her yeri dip köşe temizliyorsun. Tek bir kir kaçmamalı. Bırak senden korksunlar!

Sen temizlik gününde mutlu ve huzurlu birine dönüşüyorsun!

Temizlik yapmak en büyük tutun olmasa da seni çok huzurlu hale getiriyor. Tam da bu yüzden temizlik günlerinde dünyanın en dingin insanına dönüşüyorsun. Tozsuz bir dünya senin için cennet gibi. En büyük avantajın ise fişek gibi temizleyen süpürgen!

Sen temizlik gününde umursamaz birine dönüşüyorsun!

Senin için temizlik sadece gereklilik. O da minimal düzeyde. Bu yüzde temizlik yaparken bir taraftan da kendini eğlendirecek başka şeyler arıyorsun! Müzik en büyük yardımcın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın