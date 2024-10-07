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Temizliği Eğlenceli Hale Getirecek 10 Komedi Podcasti

etiket Temizliği Eğlenceli Hale Getirecek 10 Komedi Podcasti

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 16:31

Temizlik yaparken sıkılanlar buraya! Hem etrafı temizleyip hem de gülmek, keyifle vakit geçirmek istiyorsanız temizlik sırasında dinleyebileceğiniz en iyi komedi podcastler bu içerikte. E hazırsanız hadi başlayalım!

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1. Fularsız Entellik

1. Fularsız Entellik

Eğlenceli bir dille toplumsal konuları ele alan Fularsız Entellik, mizahi bakış açısıyla derin konulara dalıyor. Temizlik yaparken hem eğlenmek hem de yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız Fularsız Entellik podcast serisini listenize ekleyebilirsiniz.

2. Meksika Açmazı

2. Meksika Açmazı

Stand-up komedyenleri Anlatanadam, Fazlı Polat ve Burak Yılmaz’ın sunduğu bu podcast, eğlenceli sohbetlerle dolu. Komik diyaloglarıyla sizi güldürürken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağınıza eminiz. E ne bekliyorsunuz hadi temizliğe!

3. Kalt

3. Kalt

Podcast evreninin popüler komedi programlarından biri olan Kalt, gündelik hayatın sıradan konularını absürt bir mizah anlayışıyla ele alıyor. İlk başta garip gelse de dinledikçe alışacağınıza eminiz.

4. O Tarz Mı?

4. O Tarz Mı?

Dinleyici sorularına eğlenceli ve komik çözümler üreten O Tarz Mı? podcasti, gündelik konulara komik yaklaşımlar sunuyor. Dinleyiciyi güldürürken düşünmeye sevk eden podcast serisini Bengi Apak, Can Bonomo ve Can Temiz sunuyor.

5. Anlatsam Roman Olur

5. Anlatsam Roman Olur

Gündelik olayların absürt ve komik bir şekilde anlatıldığı bu podcast, sıradan konulara yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu yüzden de temizlik yaparken zihninizi farklı bir noktaya çekebilir ve keyifle eğlenebilirsiniz.

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6. İlk Sayfası

6. İlk Sayfası

Kaan Sekban ve Hakan Kabal'ın sunduğu bu podcast, günlük olayları komik bir şekilde yorumluyor. Bu sayede temizlik yaparken sanki arkadaşlarınızla sohbet ediyormuş gibi hissedebilir ve keyifle temizliğe devam edebilirsiniz.

7. Teras Noir

7. Teras Noir

Kendine özgü mizahi diliyle farklı ve eğlenceli bir sohbet ortamı yaratan bu podcast, birçok komik konuyu ele alıyor. Bu yüzden de her bölümde karşınıza farklı ve keyifli bir konu geliyor!

8. Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok

8. Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok

Komedyen olarak sahne alan genç yetenek Deniz Göktaş'ın anılarını dinlerken kendinizi bir arkadaşınızla oldukça komik bir sohbetin içinde hissedebilirsiniz. Her bölümünde farklı bir noktaya odaklanan Deniz Göktaş, temizlik sırasında çok iyi gelecek.

9. Biraz Konuşabilir Miyiz?

9. Biraz Konuşabilir Miyiz?

Kemal Ayça ve İlker Gümüşoluk'un sunumunda ilerleyen podcast gerçekten kafanızı dağıtacak. Kendinizi en sevdiğiniz arkadaşlarınızla sohbet ederken bulabileceğiniz bu podcast'i listeye eklediyseniz hadi temizliğe!

10. Cenk ve Erdem Atasözleri Atölyesi

10. Cenk ve Erdem Atasözleri Atölyesi

Yılların eskitemediği iki komedyenin sunuculuğunda ilerleyen podcast serisinin her bölümünde ikilinin uydurduğu atasözleri üzerinden keyifli bir sohbet dönüyor. Dinlerken kahkahalar ile güleceğinize eminiz!

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