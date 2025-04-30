Temiz Ev = Temiz Zihin: Psikolojik Etkileri Nelerdir?

Dağınık ve pis bir alanda uyku kalitesinden bahsedilemez. Çünkü düşük ışık ve hava kalitesi, kir ve dağınıklık uykuya geçişi stresli hale getirir. Dolayısıyla uyku ya kesik kesik olur, ayrıca bu tür alanlarda uykuya dalmak da yataktan kalkmak da zorlaşır. Temiz ve düzenli bir alan ise tam tersi bir etki yaparak uyku kalitesinin artmasında etkilidir. Çünkü zihni dinlenmeye ve güç depolamaya teşvik eder.