Televizyon Karşısında Yemek Yiyenlere Kötü Haber: Daha Fazla Kilo Aldırıyor
Televizyon Karşısında Yemek Yiyenlere Kötü Haber: Daha Fazla Kilo Aldırıyor
Yapılan bir araştırma televizyon karşısında yemek yemenin, masa başında yemek yemeye göre daha fazla kilo aldırdığını ortaya çıkardı.
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Mersin Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma televizyon karşısında yemek yemeyi sevenleri üzen bir sonucu ortaya koydu.
Araştırma televizyon karşısında yemek yemenin, masa etrafında oturmaktan daha fazla kilo almaya neden olduğunu ortaya koydu. Çalışamada ekran karşısında yemek yemenin dikkatin dağılmasına ve yiyeceklerin yağ içeriğini algılamada zorlanmaya neden olduğu belirlendi.
Araştırmada, sağlıklı 22 kadın ve 10 erkek üzerinde yapılan deneyde, katılımcılara harf dizilerini ezberlerken yüksek yağlı veya az yağlı çikolatalı içecek içirildi.
Araştırmaya katılanlara daha sonra içeceklerin tadı ve yağ oranı hakkında değerlendirmelerde bulunmaları istendi. Dikkatinin dağıldığı durumlarda, yağ oranı yüksek içeceği doğru belirleme olasılığı düşük bulundu.
Araştırmacılar, modern yaşamın getirdiği hızlı tempolu şartlar altında yemek sırasında dikkatin dağılmasının kalori alımını düzenleme yeteneğini etkilediğini belirterek, bu durumun obeziteye katkıda bulunabileceğini ifade etti.
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Ayrıca, çocuklarda abur cubur reklamlarına maruz kalmanın kilo artışıyla ilişkilendirildiği ve reklam sayısının gençlerin fazla kilolu olma düzeyleriyle bağlantılı olduğu da belirtildi.
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