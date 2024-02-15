Telefon Kullanma Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?
Telefon Kullanma Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?
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1. Günde ne kadar süreyi telefonda geçiriyorsun?
2. Yatmadan önce telefonda takılanlardan mısın?
3. Telefon kullanırken aynı anda farklı bir şeye odaklanabiliyor musun?
4. Telefonuna bakmadan ne kadar süre durabilirsin?
5. Telefonu en çok ne için kullanıyorsun?
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6. Peki sence telefon kullanımın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor mu?
7. Telefon kullanırken çevrendeki olaylara dikkatini ne kadar kaybediyorsun?
8. Telefon kullanımın vücut sağlığını olumsuz etkiliyor mu?
9. Telefonunu kullanırken sık sık sosyal medya platformlarını kontrol ediyor musun?
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