Telefon Kullanma Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?

Telefon herkes için gerekli ama senin için olmazsa olmaz değil. Sen telefon olmadan da gayet yaşayabilirsin. Anı yaşamaya daha fazla önem veriyorsun. Öyle ki sosyal medya platformlarını bile aktif kullanmıyorsun. Telefona bağımlı olmak sana oldukça uzak bir tanım. Ne diyelim, senin gibi kimse kalmadı!