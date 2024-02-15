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Telefon Kullanma Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?

etiket Telefon Kullanma Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 14:31

Telefona o kadar da bağımlı olmadığını mı düşünüyorsun? O halde testi çöz ve cevabı öğren 👇

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1. Günde ne kadar süreyi telefonda geçiriyorsun?

2. Yatmadan önce telefonda takılanlardan mısın?

3. Telefon kullanırken aynı anda farklı bir şeye odaklanabiliyor musun?

4. Telefonuna bakmadan ne kadar süre durabilirsin?

5. Telefonu en çok ne için kullanıyorsun?

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6. Peki sence telefon kullanımın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor mu?

7. Telefon kullanırken çevrendeki olaylara dikkatini ne kadar kaybediyorsun?

8. Telefon kullanımın vücut sağlığını olumsuz etkiliyor mu?

9. Telefonunu kullanırken sık sık sosyal medya platformlarını kontrol ediyor musun?

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Telefon kullanımını biraz kontrol altına alman gerek!

Sen, neredeyse günün 5-6 saatini telefonda geçiriyorsun. Bu süre gün içinde artıyor da olabilir. Telefonun olmadan lavaboya bile gidemiyorsun. Hatta telefonuna dokunmadan rahat edemiyorsun bile. Acilen bu alışkanlığını bırakmak gerek. Telefon kullanımını günde 1-2 saate indirerek, yalnızca gerekli olan zamanlarda kullanırsan senin için daha sağlıklı olabilir!

Ne telefonla ne telefonsuz yapabiliyorsun...

Gün içinde telefonu çok sık kullanmasan da yine de 1-2 saat geçiriyorsun. Telefona bağımlı değilsin ama senin için en önemli şey telefonun sağladığı kolaylıklar. Senin için sosyal medya olmasa da olur ama bilgi edinme kolaylığından kolay kolay vazgeçemezsin. Kesinlikle doğru yoldasın diyebiliriz!

Sen, "Telefonsuz 1 yıl yaşar mısın?" sorusuna evet diyenlerdensin!

Telefon herkes için gerekli ama senin için olmazsa olmaz değil. Sen telefon olmadan da gayet yaşayabilirsin. Anı yaşamaya daha fazla önem veriyorsun. Öyle ki sosyal medya platformlarını bile aktif kullanmıyorsun. Telefona bağımlı olmak sana oldukça uzak bir tanım. Ne diyelim, senin gibi kimse kalmadı!

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