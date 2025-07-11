Tek Tek Foto Silmeye Son: Telefon Hafızasını Boşaltmanın Kolay Yolu

Hayatımızın her anı artık telefonlarımızda. Sabah kahvemizi yudumlarken çektiğimiz o estetik fotoğraflardan, iş toplantılarının ekran görüntülerine, sevdiklerimizin gönderdiği videolardan 'bunu kaydedeyim lazım olur' dediğimiz görsellere kadar her şey birikiyor, birikiyor ve bir gün… Depolama alanı doldu uyarısıyla bizi yüzleştiriyor. Üstelik tam da önemli bir anda: Bir fotoğraf çekecekken ya da yeni bir uygulama indirmen gerektiğinde.

Bu noktada hepimizin aklına aynı çözüm geliyor: “En son silmediklerime bir bakayım, birkaç fotoğraf silerim.” Ama gel gör ki işler öyle kolay yürümüyor. Çünkü her silmeye kıyamadığın fotoğraf, cihazın hafızasını biraz daha dolduruyor. Tek tek seçim yapmak zaman alıyor, moral bozuyor. Ama güzel haber şu ki, bu işin kolay yolları var. Tek yapman gereken doğru adımları bilmek ve uygulamak.

Hadi başlayalım!