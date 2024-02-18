Taylor Swift'in Jetiyle Kısa Uçuşları Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından Alay Konusu Oldu
Taylor Swift'in Jetiyle Kısa Uçuşları Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından Alay Konusu Oldu
Son zamanların en popüler isimlerinden olan Taylor Swift, özel jeti ile yaptığı yolculuklar ile sosyal medyada gündemde.
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Son zamanların en popüler isimlerinden olan Taylor Swift, kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Büyük bir hayran kitlesine sahi olan ünlü ismin hareketlerini sevenleri sıkı sıkıya takip ediyor.
Hayranları tarafından takip edilen özel jet hareketleri ünlü yıldızın kısa yolculukları nedeniyle sosyal medyada alay konusu haline geldi.
JetSpy verilerine göre, Taylor Swift'in jeti 30 Ocak'ta Illinois ve Missouri arasında iki kısa uçuş yaptı; biri 21 dakika, diğeri 8 dakika sürdü. Bu uçuşlar sosyal medyada hızla gündem oldu.
Twitter'da bazı kullanıcılar bu kısa uçuşları eleştirdi. Bir kullanıcı, Taylor Swift'in siparişini almak için alt kata indiğini belirtti. Bir diğer kullanıcı ise Swift'in en basit işler için bile jetini kullandığını iddia etti.
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Swift'in son uçuşlarından sorumlu olmayabileceği belirtiliyor. Federal Havacılık İdaresi'nin verilerine göre, bu uçuşlar Swift'in Dassault Falcon 900 jetinden ayrıldığı dönemde gerçekleşti.
Üniversite öğrencisi Jack Sweeney, Swift'in uçağını takip eden hesabından, bu uçuşların muhtemelen bakım veya demo uçuşları olduğunu belirtti.
Ünlü şarkıcının bir Dassault 7X özel jeti daha var. Son aylarda en kısa uçuşları 35-40 dakika sürdü ve çoğunlukla Eras Turu'na aitti. Bu uçuşlar operasyonel süreçlerden kaynaklanıyor olabilir.
Swift, 2022'de en çok özel jet karbon emisyonuna sahip ünlü olmuştu. Geçen yıl özel jetleri 166 saatten fazla uçmuştu.
JetSpy'a göre, Swift 2023'te en çok bulunduğu üçüncü havaalanı, erkek arkadaşı Travis Kelce'in maçlarını da izlediği Kansas City'deki Charles B. Wheeler Downtown Havalimanı oldu.
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Şarkıcı, uçuşlarını gizli tutmak için çabaladı ve jetini izleyen öğrenciyi dava etmekle tehdit etti. Sweeney, Swift'in avukatlarından aldığı mektupla ilgili, "Jetinizin izleneceği konusunda makul bir beklentiniz olmalı. Bu kamuya açık bir bilgi" ifadelerini kullandı.
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