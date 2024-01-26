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Tayland’da Korkunç Olay: Ayı Saldırısından Kolunu Keserek Kurtuldu

Tayland’da Korkunç Olay: Ayı Saldırısından Kolunu Keserek Kurtuldu

Tayland
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.01.2024 - 13:48

Tayland’da bulunan yaban hayatı koruma merkezinde çalışan bir kişi, yemek verdiği aynını saldırısını uğradı. Görevli, ayı saldırısından kurtulmak için kolunu kesmek zorunda kaldı.

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Korkunç olay Tayland'ın Chiang Mai kentinde meydana geldi. Merkezde gönüllü olarak çalışan İsveçli bir kişi, kafesindeki ayıya meyve vermek istedi.

Korkunç olay Tayland'ın Chiang Mai kentinde meydana geldi. Merkezde gönüllü olarak çalışan İsveçli bir kişi, kafesindeki ayıya meyve vermek istedi.

Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı.

Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı.

Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi.

Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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