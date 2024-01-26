Tayland’da Korkunç Olay: Ayı Saldırısından Kolunu Keserek Kurtuldu
Tayland’da Korkunç Olay: Ayı Saldırısından Kolunu Keserek Kurtuldu
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Korkunç olay Tayland'ın Chiang Mai kentinde meydana geldi. Merkezde gönüllü olarak çalışan İsveçli bir kişi, kafesindeki ayıya meyve vermek istedi.
Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı.
Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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