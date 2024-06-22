Tatilin Keyfini 2 Katına Çıkaran 10 Eğlenceli Aktiviteler
Tatilin Keyfini 2 Katına Çıkaran 10 Eğlenceli Aktiviteler
Yıl boyu tatil yapmayı dört gözle bekledikten sonra harika birkaç gün geçirmek için planlar yapıyoruz. Ancak tatilini sadece dinlenerek değil farklı etkinliklere dahil olarak geçirmek isteyenler için işte 10 öneri...
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1. Su sporu etkinlikleri.
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2. Doğa yürüyüşü.
3. Bisiklet sürmek.
4. Kamp yapmak.
5. Kültürel geziler yapmak.
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