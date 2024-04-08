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Tatilde Ne İzlesek? Ramazan Bayramında Yeni Bölümleri Yayınlanacak Dizileri Sıraladık!

Tatilde Ne İzlesek? Ramazan Bayramında Yeni Bölümleri Yayınlanacak Dizileri Sıraladık!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 16:01

4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde sıkılmak istemeyenler için internette popüler severek izleyeceğiniz yeni sezon dizileri derledik!

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1. Walker - Sezon 4 - (3 Nisan) Platform: CW

1. Walker - Sezon 4 - (3 Nisan) Platform: CW

2. Loot - Sezon 2 - (3 Nisan) - Platform: Apple TV+

2. Loot - Sezon 2 - (3 Nisan) - Platform: Apple TV+

3. Lopez Vs. Lopez - Sezon 2 - (2 Nisan) - Platform: NBC

3. Lopez Vs. Lopez - Sezon 2 - (2 Nisan) - Platform: NBC

4. All American - Sezon 6 - (1 Nisan) - Platform: CW

4. All American - Sezon 6 - (1 Nisan) - Platform: CW

5. American Rust - Sezon 2 - (28 Mart) - Amazon Prime Video

5. American Rust - Sezon 2 - (28 Mart) - Amazon Prime Video
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6. Parish (1 Nisan)

6. Parish (1 Nisan)

Amerika'nın güney limanlarının karanlık yüzüne ışık tutan, nefes kesici bir suç draması 'Parish', TV+'ta izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu heyecan verici dizi, hayatını sıradan bir şekilde sürdüren bir taksi şoförünün, Zimbabveli bir gangsteri aracına almasıyla bir anda değişen hayatını mercek altına alıyor.

7. Ripley (4 Nisan)

7. Ripley (4 Nisan)

60'ların büyüleyici atmosferinde, suç, gerilim ve dramın birleştiği 'Ripley' dizisi, izleyicileri karmaşık ve heyecan dolu bir hikayeye sürüklüyor. İtalya'nın pitoresk manzaraları eşliğinde, varlıklı bir adamın başı dertte olan oğlunu eve döndürme görevini üstlenen Tom Ripley'nin hikayesini anlatıyor. Ancak bu görev, Ripley'nin aldatmaca, sahtekarlık ve cinayetlerle dolu karanlık bir hayata adım atmasına neden oluyor.

8. Sugar (5 Nisan)

8. Sugar (5 Nisan)

Hollywood'un göz alıcı ışıkları altında, gizem, dram ve suçun nefes kesici birleşimine tanıklık edeceğiniz 'Sugar' adlı dizi, ekranlarınızın yeni gözdesi olmaya aday. Özel Dedektif John Sugar'ın başrolünde olduğu bu sürükleyici dizi, efsanevi bir Hollywood yapımcısının torunu olan Olivia Siegel'ın esrarengiz kayboluşunu mercek altına alıyor.

9. Parasyte: The Grey (5 Nisan)

9. Parasyte: The Grey (5 Nisan)

Bir nefes kesici aksiyon, tüyler ürpertici gerilim ve zihin açıcı bilim kurgu karışımı olan 'Parasyte: The Grey' dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Bu dizi, tanımlanamayan ve gizemli parazitlerin insanları ele geçirdiği, vahşi bir dünyayı bizlere sunuyor.

10. Prens, 2. Sezon (9 Nisan) Blu TV

10. Prens, 2. Sezon (9 Nisan) Blu TV
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11. Kuş Uçuşu, 3. Sezon (11 Nisan) Netflix

11. Kuş Uçuşu, 3. Sezon (11 Nisan) Netflix

12. Fallout (11 Nisan)

12. Fallout (11 Nisan)

Efsanevi video oyunlarından biri olan 'Fallout'tan esinlenilerek oluşturulan bu dizi, kıyamet sonrası hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesine ışık tutuyor. İzleyiciler, neredeyse hiçbir şeyin ayakta kalmadığı bu post-apokaliptik dünyayı keşfederken, var olanlarla olmayanların dramatik yaşamlarına tanıklık ediyorlar.

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