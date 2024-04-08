Tatilde Ne İzlesek? Ramazan Bayramında Yeni Bölümleri Yayınlanacak Dizileri Sıraladık!

60'ların büyüleyici atmosferinde, suç, gerilim ve dramın birleştiği 'Ripley' dizisi, izleyicileri karmaşık ve heyecan dolu bir hikayeye sürüklüyor. İtalya'nın pitoresk manzaraları eşliğinde, varlıklı bir adamın başı dertte olan oğlunu eve döndürme görevini üstlenen Tom Ripley'nin hikayesini anlatıyor. Ancak bu görev, Ripley'nin aldatmaca, sahtekarlık ve cinayetlerle dolu karanlık bir hayata adım atmasına neden oluyor.