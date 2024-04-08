Tatilde Ne İzlesek? Ramazan Bayramında Yeni Bölümleri Yayınlanacak Dizileri Sıraladık!
Tatilde Ne İzlesek? Ramazan Bayramında Yeni Bölümleri Yayınlanacak Dizileri Sıraladık!
4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde sıkılmak istemeyenler için internette popüler severek izleyeceğiniz yeni sezon dizileri derledik!
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1. Walker - Sezon 4 - (3 Nisan) Platform: CW
2. Loot - Sezon 2 - (3 Nisan) - Platform: Apple TV+
3. Lopez Vs. Lopez - Sezon 2 - (2 Nisan) - Platform: NBC
4. All American - Sezon 6 - (1 Nisan) - Platform: CW
5. American Rust - Sezon 2 - (28 Mart) - Amazon Prime Video
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6. Parish (1 Nisan)
7. Ripley (4 Nisan)
8. Sugar (5 Nisan)
9. Parasyte: The Grey (5 Nisan)
10. Prens, 2. Sezon (9 Nisan) Blu TV
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11. Kuş Uçuşu, 3. Sezon (11 Nisan) Netflix
12. Fallout (11 Nisan)
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