Tatil Kadın Hande Erçel Gezmelere Bir Türlü Doyamadı: 16 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Tatil Kadın Hande Erçel Gezmelere Bir Türlü Doyamadı: 16 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hande Erçel, yine tatildeydi.
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Nazlı Sabancı, kızının doğum günü pastasını paylaşmalara doyamadı.
Aslı Enver'den selfie geldi.
Yasemin Özilhan, deniz manzarasına düştü.
Zeynep Bastık, sıcaklara dayanamadı.
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Arzu Sabancı, kitabını kahvesini kaptı, keyif yaptı.
Berfu Yenenler efsane menüsüyle kimilerinin midesini bulandırdı.
Pelin Akil, tatilden dönüş karesiyle güldürdü.
Hadise'den İzmir yangını paylaşımı geldi.
Pınar Deniz, tatiline Benek Hanım'ı da dahil etti.
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Afra Saraçoğlu, rol arkadaşıyla buluştu.
Yasemin Özilhan, uyurken bile gülümseyen oğluşuyla kalp ısıttı.
Gamze Erçel, boynu tutulan Mavi için tavsiye istedi.
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