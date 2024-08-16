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Tatil Kadın Hande Erçel Gezmelere Bir Türlü Doyamadı: 16 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Tatil Kadın Hande Erçel Gezmelere Bir Türlü Doyamadı: 16 Ağustos'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
16.08.2024 - 23:48

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Erçel, yine tatildeydi.

Hande Erçel, yine tatildeydi.

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Nazlı Sabancı, kızının doğum günü pastasını paylaşmalara doyamadı.

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Zeynep Bastık, sıcaklara dayanamadı.
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Arzu Sabancı, kitabını kahvesini kaptı, keyif yaptı.

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