Taşeron Beyin Çağı: Kendi Evimize Bile Navigasyonla Giderken

Dün akşam bir taksi şoförüyle sohbet ettim. Konu, navigasyona geldi.

Anlattığına göre, eskiden İstanbul gibi büyük şehirlerde taksici olmak öyle kolay değilmiş. Yeni şoförlere bir “İstanbul testi” yapılırmış: ya şehirde bir tur attırılır ya da sözlü olarak yön bilgisi sorulurmuş. Çünkü iyi taksici demek, şehri avucunun içi gibi bilen kişi demekmiş.

Bugünse işler değişti. Artık birçok kişi kendi evine bile navigasyonla gidiyor—sadece trafik için değil, gerçekten yolu bilmediği için! Hatta bazıları, defalarca gitmiş oldukları yerlere bile navigasyonla gitmeyi tercih ediyor.