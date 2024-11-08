Tarot Falına Göre 9 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bugün, çevrendeki kişilerin sana söylediklerini yanlış anlama potansiyelin var. Biraz alıngansın diyebilirim. Aslında kimsenin seni incitme ya da küçük düşürme gibi bir amacı yok. Evet, sen alıngansın fakat çevrendeki insanlar da her ne kadar o düşüncede olmasa da üsluplarıyla seni üzecekler. Tüm bu gerçeklerin farkında ol ve böyle bir olay yaşandığından kendini fazla kaptırma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️