Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 9 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 9 Kasım Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
08.11.2024 - 18:04

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 9 Kasım Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, bir iş arkadaşına yardımın dokunacak. Tabii bu durum hem senin hem de onun için olumlu sonuçlar doğuracak. Bu sayede sen de işinde olumlu gelişmeler yaşayacaksın. Ayrıca, ilişkinde güzel gelişmeler olduğunu da görüyorum. Bence ciddi kararlar almanın eşiğindesiniz. Bu ciddi kararlar, size mutluluk getirecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, kendini fiziksel ve zihinsel anlamda çok fazla zorladığını görüyorum. Başkalarından yardım istemekte zorlanıyorsun. Fakat bana kalırsa çekincelerini bir kenara bırakmalı veçevrendeki insanlardan yardım almalısın. Ayrıca sağlığına bugünlerde dikkat etmelisin biraz. Yoksa istemediğin sorunlarla boğuşmak zorunda kalacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün, çevrendeki insanların kendi arasında yaşadığı bir tartışmaya şahit olacaksın. Tabii böyle bir durumda senin de sinirlerin bozulabilir. Sen de bu durumu çözmek için adım atacaksın fakat sonunda olan sana olacak. Taraflar seni suçlamaya bile başlayabilir. Bence iki kişinin arasına girmeden önce kendini düşünmende fayda var. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Son zamanlarda çok garip rüyalar gördüğünü hissediyorum. Aslında bu rüyaların derin bir anlamı var. Gördüğün figürleri araştırsan iyi edersin. Bu rüyalar, senin karışık kafanı anlamlandırmaya çalışmandan ileri geliyor. Yani sen yavaş yavaş rahatlamaya başladığında garip rüyaların da o derece azalacak. Uyku kaliten artacak, haliyle yaşam enerjin de yükselecek. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir flörtleştiğin birisi var. Fakat bu ilişkide karşı taraftan gelen bir adım yok. Haliyle senin de moralin bozuluyor. Bugün, bu konuyu derinlemesine düşünerek bir karara varmalısın. Bu ilişkiye devam etmek mi yoksa 'tamam' demek mi istiyorsun? Kısa süre içinde karar vermezsen biraz üzüleceksin. Bununla beraber, maddi açıdan yakın zamanda rahata ereceğini söylemeliyim. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bu dönem senin için tamamen arınma dönemi olmuş. Normal zamanda arkadaşım dediğin kişilerin takındığı tavrın nasıl olduğunun farkına vardın artık. Bugünden sonra, kiminle arkadaşlık etmen gerektiğini çok daha net bir şekilde anlayacaksın. Bununla beraber, evinle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsin. Maddi sıkıntılar yaşayacağın bu dönemde, ailenden bir ismin yardımını alabilirsin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugüne kadar hep bazı olumsuzluklarla başa çıkmışsın. Fakat bugünden itibaren artık rahata eriyorsun. Bu doğrultuda senden ilk isteğim, bugünlerin kıymetini bilmen. Artık o depresif ruh halini bir kenara bırakmalı ve hayatın getirdiği güzelliklere odaklanmalısın. Yaptığın her şeyde güzel dönütler alacağının ve çok daha az sorunla karşılacağının garantisini verebilirimç

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, çevrendeki kişilerin sana söylediklerini yanlış anlama potansiyelin var. Biraz alıngansın diyebilirim. Aslında kimsenin seni incitme ya da küçük düşürme gibi bir amacı yok. Evet, sen alıngansın fakat çevrendeki insanlar da her ne kadar o düşüncede olmasa da üsluplarıyla seni üzecekler. Tüm bu gerçeklerin farkında ol ve böyle bir olay yaşandığından kendini fazla kaptırma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kartını görür görmez, direkt olarak ne kadar iyi niyetli olduğu anladım. Bu devirde senin gibi iyi niyetli insanların sayısı, bir elin parmaklarını geçmez. Fakat senin de tıpkı senin gibi iyi niyetli birisiyle tanışmana çok az kaldı. Bu kişiyle, romantik bir ortamda tanışacak ve çok güzel bir diyalog kuracaksınız. Aranızdaki ilişkide dostluktan yavaş yavaş aşka dönüşmeye başlayacak. Resmen, yaptığınız iyilikler artık sizi buluyor...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Hayatında, kendi kararlarını başka insanların etkisinde kalmadan alan birisin. Ancak, yakın süre içinde bu durum birazcık değişmiş. Bence gayet iyi de olmuş. Bazen karar alırken objektif olmalı ve hayatımızdan bir adım geriye çıkıp karar almalıyız. Bir kişiden alacağın fikir sayesinde mental olarak da rahatlayacak ve doğru yolu bulacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bir süre önce çok sevdiğin kişilerden kendi elinde olmayan sebeplerden ötürü ayrı kalmışsın. Hatta, bu sürece alışmak için de fazlasıyla zorluk çekmişsin. Fakat böyle bir deneyim yaşayan tek kişinin sen olmadığını bilmelisin. Zamanla bunları yaşamaya alışacak ve artık eskisi kadar zorlanmayacaksın. Neyse ki kısa süre sonra, bu zorlu süreç de sona erecek zaten...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Seçtiğin kart; "Mahkeme"

Bugün, hiç beklemediğin bir anda kendini çok güzel bir heyecanın içinde bulacaksın. Öylesine girdiğin ortamda ilginç bir olay yaşayacak ve yeni bir insanla tanışacaksın. Bu insanla aranızda anında bir elektrik oluşacak. Bu elektriğin ise gün geçtikçe güçleneceğini ve sizi tamamen etkisi altına alacağını görüyorum. Bakalım, bu yol sizi nereye götürecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın