Geçmiş hayatında birine çok güvenmişsin ve ardından da asla yapmam dediğin bir şey yapmışsın. Bu kişiyle olan ilişkin zaman geçtikçe kopmaya başlamış ve sen de 'Keşke yapmasaydım, beni yarı yolda bıraktı' gibi düşüncelere dalmaya başlamışsın. Bana soracak olursan, senin sen olmana büyük katkıda bulunduğu için teşekkür etmen gerekiyor. Hayatı bu şekilde deneyimliyoruz sonuçta değil mi? Herkes istediğimiz gibi hayatımızda kalmıyor fakat hayatlarımızdan çıkarken bize bir şeyler öğretiyorlar.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️