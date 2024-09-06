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Tarot Falına Göre 7 Eylül Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 7 Eylül Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 7 Eylül Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım! 

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Seçtiğin Kart; "Ters Tılsımların Ası"

Bugünlerde bazı maddi sıkıntılar yaşıyorsun. Buna rağmen plansız hareket ettiğini görüyorum. Böyle giderse maddi konularını bir türlü düzene koyamayacaksın. 

Bununla beraber, alacağın bazı kararlarda zorluk çekebilirsin. Özellikle bazı insanlara karşı fikirlerin değişebilir. Bu süreçte, ailenden birisinin desteğini alacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Seçtiğin Kart; "Uyanış"

Havalar seni biraz bunaltmış. Bir sıcak, bir soğuk derken sen de duygularında dengesizlik yaşıyorsun. Aslında yaz bitmeden şöyle minik bir kaçamak fena olmaz. 

Bununla beraber, maddi olarak girdiğin bir sıkıntı birkaç gün içinde çözüme kavuşacak. Ailenden birinin maddi desteğini alabilirsin. Önemli olan biraz kendini düzeltmiş olman.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kılıçların Onlusu"

Zamanında sen ne kadar haklı olduğunu bilsen de, seni haksız yere kıran bir insan. O insan artık doğruları gördü ve sana hak vermeye başladı. Fakat o tren kalkalı artık çok oldu!

Bununla beraber, sevdiğin bir insan ile gereksiz bir tartışma içine girebilirsin. Kendini tam olarak ifade etmekte zorlanacak ve duygularına yenik düşeceksin. Sabırlı olmak en iyisi...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

En son ne zaman kendinle baş başa kaldın? Artık biraz kendine zaman ayırmalı ve yalnızlığın tadını çıkarmalısın. Bugün hava da tam olarak buna uygun. Uzun yürüyüşlere çık, kendini biraz şımartmaya bak.

Bununla beraber, maddi olarak kendini zor durumların içinde bulmuşsun. Bir plan yaparak harcamalarını kontrol altında tutmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Seçtiğin Kart; "Ters Adalet"

Arkandan konuşulan bazı laflar duyacaksın. İş yerinde senden hiç hazzetmeyen birileri var. Senin yaptığın güzel işleri kıskanıyor, senin yerinde olmak istiyorlar. Fakat sende onlara pabuç bırakacak göz yok!

Bununla beraber, kafanda kurduğun bir olayın bugün netleşeceğini göreceksin. Elbette aşktan bahsediyorum. O son günlerde gözünü alamadığın kişi, sana karşı bazı itiraflarda bulunabilir. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Seçtiğin Kart; "Değnek Kraliçesi"

Alacağın kararlarda bazı olumsuzluklar gözüme çarpıyor. Bugün biraz fevri davranabilir, sadece kendini düşünerek hareket etmek isteyebilirsin. Bu hareketlerinin uzun vadede sana zarar vereceğini unutma. 

Bununla beraber, aşk hayatınla ilgili şaşırtıcı gelişmeler görüyorum. Bugün, partnerin seni mutlu etmek için planlar yapacak!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Sanki şu günlerde kendini yalnız hissediyorsun. Nereye baksan, nereye gitsen bir türlü olmuyor. Kendini açmak isteğin insanların gerçek yüzünü yavaş yavaş görüyorsun. 

Bununla beraber, sağlığınla ilgili bazı sorunlar yaşıyorsun. İçinden geçtiğin bu stresli süreç, bedenini de kötü etkilemeye başlamış. Biraz kendine vakit ayırmalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Asaların Dörtlüsü"

Dertlerin resmen boyunu aşmış. Son günlerdeki sıkıntılarını kendi içinde çözmek, güçlü bir insan olduğunu kanıtlamak istiyorsun. Fakat bu problemler, senin boyunu aşıyor. Sen her ne kadar güçlü bir insan olsan da gerektiğinde yardım almaktan çekinmemelisin.

Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçtiğin bir dönem görüyorum. Eğer öğrenciliğin devam ediyorsa bu dönemin senin için başarılarla dolu olduğunu müjdelemek isterim!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Seçtiğin Kart; "Ters Kupaların Dokuzlusu"

Bazı konularda kendini insanlara açmaya çekindiğin bir gün olabilir. Duygularını uçlarda yaşıyor, insanların kalbini kırmasından korkuyorsun. Haksız da sayılmazsın. Bugün, kalbinin kırılmaması için insanlara güvenmemeni tavsiye ederim.

Bununla beraber, yapacağın bir plan senden bağımsız sebeplerden dolayı ertelenebilir. Sen yine de canını sıkma, günün güzel bir gelişmeyle son bulacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Seçtiğin Kart; "Tılsımların Dörtlüsü"

Aşk hayatının son dönemlerdeki en iyi günlerinden birini yaşayacaksın! Bugün yaşayacağın romantik dakikaların ardından kendine ve ilişkinize olan güvenin de tazelenecek.

Bununla beraber, yeni kararlar alacağın bir dönemdeyiz. Kariyerinle ilgili cesur davranabilir ve bu sayede büyük gelişmeler yaşayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "Ters İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "Ters İmparatoriçe"

Bu döneme kadar insanların sözüne fazla değer vermişsin. Artık bu durumdan oldukça sıkılmışsın. Tamamen kendi isteklerin doğrultusunda hareket etmek istiyorsun. Bana soracak olursan, desteğim seninle. Kim tutar seni!

Ayrıca alacağın yeni kararlar, senin enerjini tamamen değiştirecek. Hayata bakış açının değişeceği ve aşk hayatında da güzelliklerin başlayacağı bir dönemdeyiz.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Çevrendeki bir insan senin yardımını bekliyor. Bu kişi sana kendini açmakta zorlansa da senin vereceğin destek, ona resmen can suyu olacak.

Bununla beraber, son zamanlarda kendini sağlık konusunda pek iyi hissetmiyorsun. Bugün biraz dinlenmelisin. Kendini çok boşlamışsın, biraz daha dikkatli olman gerekiyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! 😇

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