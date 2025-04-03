Bundan bir süre öncesine kadar arkadaş çevrenin çok kalabalık olduğunu görüyorum. Fakat sen bir süre sonra bu insanlardan sıkılmış ve kendi kendine bir karar almışsın. Bu kararına çok saygı duyduğumu bilmeni isterim. Şu an yakınında olan insanlar da, senin gerçekten iyiliğini isteyen insanlar. Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmeni istiyorum. Bol su tüketmeyi ihmal etme lütfen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️