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Tarot Falına Göre 28 Ocak Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Ocak Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
27.01.2025 - 20:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Ocak Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Genel olarak, çevrendeki insanların fikirlerine değer veren ve sevilmek isteyen birisi olduğunu görüyorum. Bu aralar etrafındaki bazı kişilerle görüşmediğin için de kendini eksik hissediyorsun. Gün içinde telefonla konuşmaya ne dersin? Bence bu mesafenin daha fazla açılmasına gerek yok :) Bunun yanında, sağlık konusunda da kendine dikkat etmeni istiyorum. Bu aralar havalar çok kirliymiş, lütfen dikkat et kendine.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Normalde 'Dünya' kartı, enerjisine en çok güvendiğim kartlardan bir tanesi olmasına rağmen bugün beni biraz hayal kırıklığına uğrattı açıkçası. Gün içinde, bazı kötü haberler alabileceğini söylemem gerek. Fakat, çok fazla telaşa kapılmamalısın. Her şey yoluna girecek zaten :) Bununla beraber, yaşadığın maddi sıkıntılar artık sona eriyor. Kendini biraz şımartmaktan zarar gelmez.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar online alışveriş konusunda kendini durduramıyorsun gibi geldi bana. Neden direkt olarak bunu söylediğimi inan ben de bilmiyorum ancak sanki canın çok sıkıldığı için bu tarz şeylere yönelmişsin gibi. Böyle giderse ekonomik anlamda sıkıntıya gireceksin benden söylemesi. Bununla beraber, kariyerinde de birtakım değişimler kapında. Bence değişimlere açık olmalısın. Güzellikler seni bekliyor.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Uzun süredir yerine getirmek istediğin bir şey olduğunu görüyorum ancak zamanın olmadığı için sürekli ertelemek zorunda kalmışsın. Artık bunu da halledeceğini görüyorum. Senin adına çok mutluyum. Sen istedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok sevgili okurum. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler, seni uzun uzun düşündürecek...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Ay bu nasıl bir boşvermişlik sevgili okurum? Etrafından birçok haber geliyor ancak sen hiçbirini umursamıyor ve kendi hayatına devam ediyorsun. Kendini artık toparlaman gerekiyor diyebilirim. Bu şekilde devam etmeyeceğini sen de çok iyi biliyorsun. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak. Uzun zamandır senden hoşlanan biri var. Artık bu durumu seninle paylaşacak :) 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, diğer günlere göre daha sakin zaman geçireceğini görüyorum. Bu süreçte, geçmişte yaşadığın bazı şeyler aklından film şeridi gibi geçecek. Tabii hal böyle olunca hafif bir duygusallık yaşayacaksın. İçinden geçmişindeki o insana mesaj atmak gelebilir. Eğer çok içinde kalacaksa, o mesajı atmalısın. Fakat sen sen ol, kendini kaptıracağını biliyorsan lütfen buna izin verme. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, aklındaki bazı düşünceler konusunda karar veremediğin için ikilemde kalacaksın gibi hissettim. Bu yüzden, ailenden ve arkadaşlarından gelecek olan 'Dalgın görünüyorsun' cümlesine hazırlıklı olmanı istiyorum. Onlara sinirlenme olur mu? :) Bunun yanında, bir yere gitmek zorunda kalabilirsin. İstemeyerek gittiğin bu ortamın aslında sana iyi geldiğini göreceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün eline bir miktar para geçeceğini görüyorum. Aslında, birkaç gündür normalde harcadığın miktardan çok daha az harcamada bulunuyorsun ve artık yavaş yavaş para biriktirmeye başlıyorsun. Seni tebrik etmek istiyorum :) Bununla beraber, isminde 'M' harfi olan biri pek yakında sana duygularını açacak. Bence ona bir şans ver!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Her zaman mantığınla hareket eden biri olmana rağmen bugünden itibaren duygularının baskın olacağı bir döneme giriyorsun. Kararlarını verirken 'doğru' olanı seçmekten çok sıkılmışsın. Umarım her şey gönlüne göre olur :) Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğini görüyorum. Bundan sonra alacağın maaş, seni tatmin etmeye başlıyor. (Aramızda kalsın, aslında çok daha iyilerini hak ediyorsun)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş "

Seçtiğin Kart; "Ermiş "

Son zamanlarda yaşadığın birtakım olaylara fazlasıyla üzüldüğün için artık kafanı rahatlatmaya ihtiyacın var sevgili okurum. Bu süreçte, kitaplarda, filmlerde veya şarkılarda boğulabilirsin bence. Ay bence şahane bir fikir :) Bununla beraber, yakın zamanda güzel bir haber alacağını da söylemeliyim. Bu haber, sadece seni değil aile üyelerini de mutlu edecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Arkadaş ortamında aslında sana karşı boş olmadığını düşündüğün fakat yaklaşamadığını bildiğin birisi var gibi geldi bana. Bu konuda neler yaşanacak inan bilmiyorum fakat bu kişinin nedense sana iyi geleceğini hissediyorum. Bakalım neler olacak? Bununla beraber, kendinde bir değişiklik yapmaya ne dersin? Bu değişiklik sana çok iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Geçmişte yaşadığın birtakım olaylar seni biraz yıpratmış diyebilirim. Kendini yalnız ve kimsesiz hissetmeye başlamışsın. Ancak, bugünden itibaren bu durum geride kalıyor ve tekrar iyi hissetmeye başlıyorsun. Senin adına çok mutluyum. Dilerim, hep bu şekilde iyi hissedersin :) Bununla beraber yıl başında kendine koyduğun hedefler ne durumda? Ocak ayının sonuna geldik diye salma kendini!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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