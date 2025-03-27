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Tarot Falına Göre 28 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
27.03.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Mart Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Uzun bir süredir aklında olan düşünceler, geleceğe dair net bir karar almanı  engelliyor diyebilirim. Aynı zamanda yeni olaylarla baş etmekte zorlanıyorsun. Bence düşünce kalıplarını yıkmayı denemeli ve geleceğe dair bakış açını değiştirmelisin. Hayatın sürekli bir akışta olduğunu unutma ve kendini bunu düşünerek biraz rahatlamaya çalış. Her ne kadar bu düşüncelerin sana zamanında güven vermiş olsa da artık yalnızca seni geri çekiyorlar.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, duyguların ve içgüdülerin fazladan mesai yapıyor diyebilirim. Rüyanda en son görmüştün? Eğer güzel bir rüya gördüysen bunun gerçek olacağı müjdesini verebilirim sana. Ayrıca hislerine güvenmen gereken bir gün yaşıyorsun. Örneğin, etrafındaki bir insanın sözlerine güvenmiyor ve arkandan iş çevirdiğini hissediyorsun. Aslında yüzüne gülen bu insan hakkında hissettiklerin ise tamamen doğru! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Nasıl yaptığını emin ol anlayamadım ama gün içinde, sahip olduğun liderlik duygusu tavan yapacak. İş yerinde, okulunda başarısıyla anılan bir isim olacaksın ve bir gruba liderlik edeceksin. İlerleyen günlerde de ışığının parladığını görüyorum. Bununla birlikte, bahar aylarında alerjilere ve salgınlara karşı dikkatli olmanı tavsiye ederim. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, gönül işleri açısından biraz yoğun olduğun bir gün olacak. Senin çok değer verdiğin ancak o gözle bakmadığın birisi var hayatında. Fakat son günlerde bu kişinin sana karşı olan duygularının değiştiğini düşünüyorsun. Haksız da sayılmazsın. Bununla ilgili bir gelişme yaşanabilir. Aynı zamanda senin ilgi duyduğun fakat sana pek pas vermeyen birisi var. Bu kişi de sana karşı bir adım atabilir. Bence iki kişi arasında hem mantığını hem kalbini dinleyerek bir seçim yapmalısın. Senin üzülmeni asla istemem. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Sabır, gün içinde en çok ihtiyacın olan şey olacak. Son günlerde her şeyin üstüne üstüne geldiğini hissediyordun. Bugün yaşayacağın bir olay da artık son damla olacak. Bu noktada, değer verdiğin kişilere karşı sakin olmanı tavsiye ederim. Sabrını sınayan insanlara karşı ise duygularını güzelce açıklamalısın. Yoksa sinirin içinde kalacak ve gün sonunda zararlı çıkan yine sen olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, içinde büyük bir cesaret olduğunu görüyorum. Cesaretli olmak, her insan için güzel bir özellik elbette. Fakat burada dikkatini bir şeye çekmek isterim. 'Deli cesareti' dediğimiz bir duygudan bahsetmiyorum. Yine her şeyi mantık süzgecinden geçirip hareket etmelisin. Sadece kendine olan güvenini biraz daha artırmalısın. Aman diyeyim, sonrasında çakılmamak için gözünü karartıp sığ sulara balıklama atlama. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, her şeye rağmen kendini çok iyi ifade edeceğin bir gün yaşayacaksın.  Gün içinde konuştuğun herkesle çok sağlıklı iletişim kuracaksın ve olumsuz düşüncelerini bu şekilde yeneceksin. Bunun yanında, ex'lerinden bir dönüş yaşaybilirsin. Ona ne tepki vereceksin? Bence mantığını çok da fazla devreye sokmadan, kalbinin sesini dinlemelisin. Sonunda mutlu olacağını görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, başına gelecek şeyler kontrolünü kaybetmene sebep olabilir. Bu durumdan sen suçlu değilsin unutma. Sadece son zamanlarda biraz hassas bir dönemden geçiyorsun. Bu süreçte de yakın olduğun kişiler senin bu durumunu anlamalı ve seni biraz alttan almalı bence. Bu süreç sona erdiğinde, kimin gerçek dost olduğunu görecek ve hayatını ona göre şekillendireceksin. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, huzur ve başarıyla birlikte mutluluğun sana ulaşacağını söyleyebilirim. Senin adına çok mutluyum! Bir ayı daha kapatmaya yaklaştığımız bugünlerde, Mart ayını güzel hatırlamana sebep olacak gelişmeler olacak hayatında. Uzun süredir bitmesini beklediğin şeyler nihayet iyi bir şekilde sonuçlanacak. Seçtiğin dünya kartı, sana harika haberlerle geldi anlayacağın!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bu aralar, yapman gereken birçok iş birikmiş. Sen de oturmuş ne yapacağını ve bu işlerin üstesinden nasıl geleceğini düşünüyorsun. Fakat biraz fazla düşünüyorsun. Lafla peynir gemisi yürümez demişler ya, düşünceyle de yürümez. Düşünerek sadece kendin yoruyorsun sevgili okurum. Minik de olsa bir adım atmalısın. Bunun yanında, maddi olarak elinin rahatlayacağı dönem artık çok yakın! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Seçtiğin kart; "Ermiş"

Bugün senin için yoğun bir gün olacak ancak kendine de zaman ayırmayı ihmal etme. Son zamanlarda kendi hayatını düzene sokmaya başlamışsın. Öncelikle bunun için seni tebrik ederim. Fakat seni sağlığın konusunda uyarmalıyım. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışarak sadece kendini yoruyorsun sevgili okurum. Bir şeylere başlarken yavaş yavaş ilerlemekte fayda var.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Yakın zaman önce, sevdiğin çevrenden ayrı kaldığın için canın oldukça sıkılmış. Neyse ki bu ayrılık artık sona eriyor! Sevdiklerinle bir araya geleceğin ve güzel günleri kutlayacağınız günler pek yakın sevgili okurum. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğini söyleyebilirim. Fakat bu, bir anda olmayacak. Biraz sabır, biraz çalışma...Işığın çok yakında parlamaya başlayacak!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
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