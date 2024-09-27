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Tarot Falına Göre 28 Eylül Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Eylül Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
27.09.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Eylül Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve bir adet kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, enerjin düşük bir şekilde güne başlayacaksın. Fakat ilerleyen saatlerde olumlu bir gelişme yaşayacaksın. Bana soracak olursan, sorunlarını görmezden gelmek yerine onlara odaklanmalısın. Böylece sen farkında olmasan da aklını kurcalayan o düşünceden arınmış olacaksın. Bununla beraber, eğitim hayatın veya iş hayatında çok fazla bunaldığını görüyorum. Lütfen biraz daha sabırlı ol. Güzel günler pek yakın.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, birkaç arkadaşınla ufak bir program yapabileceğinizi görüyorum. Uzun bir süre sonra tekrar sevdiklerinle görüşmek sana çok iyi gelecek. Bununla birlikte, hemen heyecana kapılmamalısın. Bugün sağlık konusundaki tedbirleri elden bırakmamanı rica ediyorum. Kendine dikkat et. Gün sonunda da arkadaşlarına bir teşekkür etmeyi unutma.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Birkaç gün önce aldığın bir karardan şüphe duyuyorsun.  Fakat bugün yaşanacak bir olay senin ne kadar doğru bir karar verdiğini gösteriyor aslında. Sen, mantığınla hareket ettiğinde her problemi çözebilen bir insansın. Sadece bazen deyim yerindeyse gaza ihtiyaç duyuyorsun. Artık kendine güvenmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bununla birlikte, akşam saatlerinde kendine zaman ayırmayı ihmal etme. Ayırmadığın takdirde ise fiziksel olarak da güçsüz düşebileceğini unutma.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, içinde nedenini bilmediğin bir sıkıntı olabilir. Psikolojik olarak kendini biraz daha gevşetmen gerekiyor. Yorucu bir hafta geçirmişsin. Hafta sonunu kendine ve sevdiklerine ayır. Onlarla vakit geçirmek senin enerji deponu dolduracak tekrar. Lütfen kendini daha fazla yıpratma olur mu? İş konusunda da maddi konularda da her şeyin düzene gireceğini biliyorum.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, aile içinde ufak çaplı bir tartışma yaşanabilir. Bu gibi durumlarda senin oldukça sakin kalman gerekli. Çünkü iki tarafı da toparlaman gerekiyor bugün. Aksi takdirde durumlar istemediğiniz bir hal alacak gibi. Tam da bu noktada adil olmayı ve iki tarafı da dinlemeyi unutma. Bununla beraber, hayatındaki insanla güzel bir geleceğe adım atıyorsunuz. Bir maşallah diyeyim.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün alacağın bir haber var. Bu haberin ardından kendini oldukça iyi hissedeceksin. Uzun zamandır kafanda olan planları bugünkü enerjinle yapacaksın sonunda. Bununla birlikte, kendinle ilgili çözüme ulaşamadığın bazı konular var. Bu konuları yakın bir arkadaşınla görüşmelisin. Bana soracak olursan, biraz da oluruna bırakmayı deneyebilirsin... 

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, yoğun bir döneme doğru ilk adımlarını atıyorsun. Kendin için ayırdığın zamanı biraz daha azaltmalı ve sorumluluklarına odaklanmalısın. Bu duruma başta canın sıkılsa da sonrasında iyi ki yapmışım diyeceksin. Gelecek için yatırım yapmayı ihmal etmemeliyiz sonuçta, değil mi? Bugün yaptığın fedakarlıkların getirisini de çok güzel bir şekilde alacaksın. Bununla birlikte, önümüzdeki günlerde maddi olarak rahatlayacağını görüyorum. Sen yine de kontrolü elinden bırakma.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılmış Adam"

Hayatında ardı arkası kesilmeden çıkan sorunlar varmış maalesef. Hafta sonu itibarıyla biraz daha rahatlıyorsun neyse ki. Her şeyi bir kenarı bırakıp arkana yaslanmanı tavsiye ediyorum. Yoğun günleri başarıyla atlattığın için kendini tebrik etmelisin. Artık sevdiklerinle vakit geçirmelisin. Fakat tam da bu noktada sevdiğin kişiyle bazı küçük sorunlar yaşayacak gibisin. Bu sorunlar sinirini bozsa da her şeyin geçici olduğunu unutma.

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün biraz enerjisi düşük hissedebilirsin gibi geldi bana. Bunun için bir plan yapıp arkadaşlarınla eğlenmeye çıkabilirsin. Hatta çıkmalısın da. Bugün, yeni bir insanla tanışacağını ve o kişinin seni bambaşka bir dünyaya götüreceğini hissediyorum. Kendini aşkın kollarına bırakmaya hazır ol. Artık kendini biraz rahat bırakmalı ve yeni deneyimlere hazır olmalısın. Üç günlük dünyada, aşktan başka ne önemli ki? :)

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bu aralar, kalbinde bir kişi var. Fakat nasıl adım atacağını bilemiyorsun. Bana kalırsa, tüm cesaretini toplayıp artık karşısına çıkmalısın. Yoksa çok daha fazla acı çekeceksin. En kötü karar bile, kararsızlıktan iyidir unutma. İlişkilerde mantık değil, heyecan ara. Kalbinin sesini dinle. Görüyorum ki kalbin seni yanıltmayacak. Ayrıca belirtmeyelim ki aşkın peşinden giderken sorumluluklarını aksatabilirsin. Aman ha!

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

İçinde gizli tuttuğun birisi var. Açılmak istiyor fakat bir türlü karar veremiyorsun. Bana kalırsa, bunun için doğru zaman değil. Biraz daha beklemeli, öncelikle kendi duygularından emin olmalısın. Sonra her şeyin rayına oturduğunu göreceksin. Acele etme. Bununla birlikte, aile içinde yapılan bir konuşma sayesinde aslında ne kadar şanslı olduğunu anlayacaksın. Ailenin kıymetini bildiğin bir an olacak...

Yarın yine görüşürüz ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, senden uzun zamandır hoşlanan o kişiden bir işaret görebilirsin. Ayrıca kısmetin de hiç olmadığı kadar açık. Bu durum senin kafanı biraz karıştırabilir gibi. Bana kalırsa, biraz zamana bırakmalısın. Zaman sana en doğru kişinin kim olduğunu gösterecektir. Bununla birlikte, yakın çevrenden birisinin sana vereceği bir sır var. Bu sır, hayatında farklı kapılar açabilir...

Yarın yine görüşürüz ❤️

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