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Tarot Falına Göre 21 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Temmuz Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 23:04 Son Güncelleme: 20.07.2024 - 23:33

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Temmuz Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, hayatında yaşadığın bazı belirsizlikler yüzünden öz güvenin eksik hissedeceksin gibi geldi bana. Bu da, kendini kırılgan biri olarak görmene sebep olacak. Direkt pat diye bunları söylemek istemezdim ancak üzülmeni istemiyorum. Sen çok kıymetlisin. Bunu farkında olman gerekiyor sevgili okurum. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım değişimler olacak. Beklemede kal! O ladar mutlu olacaksın ki… Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, arkadaşlarından biriyle aranda bazı çekişmeler yaşayabilirsin gibi geldi bana. Geniş bir arkadaş grubuna sahip olduğun için de grup içinde bazı çatırdamalar meydana gelebilir. Olabildiğince sakinliğini koru olur mu? Kendini bu denli yıpratmaman gerekiyor. Önceliği kendine vermelisin. Her grupta bunlar yaşanır. Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans diliyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, bir dönemdir üstünde uğraştığın bir konuyu en baştan yapmak zorunda kalabilirsin. Senden, umudunu kaybetmemeni ve hislerine güvenmeni istiyorum. Böylesi çok daha iyi olacak :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun bu zorlu süreç artık sona eriyor. Senin adına mutluyum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın.  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün, iş veya okul hayatın için bulunduğun yerden uzak bir yere gideceğini görüyorum. Ailenle ayrıldığın için içinde buruk bir üzüntü oluşacak ancak çektiğin tüm çilenin geleceğin için olduğunu unutma. İçini ferah tut olur mu? :) Gelişmeleri aktarmak istersen bir tık uzağındayım. Bununla beraber, kendinde de birtakım değişimlere gideceksin. Bu değişim sonucunda kendini çok iyi hissedeceksin. Oh be :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün; güvenilir ve sakin yapın, etrafındaki bir arkadaşının sana güvenerek büyük bir sırrını söylemesine sebep olacak. Bunu kimseyle paylaşmamalısın. Bununla beraber, ailenden birinin desteğe ihtiyacı olacak diyebilirim. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su içmeyi ihmal etme olur mu? Malum havalar çok sıcak  :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bugün, kendi içinde halledemediğin bir konuyu nihayet çözeceksin. Attığın bu adım, hayatında karşılaştığın şeyleri çözmende atacağın en büyük adımlardan bir tanesi olacak. Seni tebrik etmek istiyorum. Bununla beraber, bir kişi senin arkandan konuşuyor. Bu kişiye dikkat etmelisin sevgili okurum. Keşke herkes senin gibi olsa. Fakat, maalesef öyle olmuyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, hayatında kendin için amaçladığın şeyler hakkında büyük bir adım atmaya hazırlan. Bu aralar motivasyonun o kadar güzel ki dikkatini başka şeylerin bozmasına izin vermeden hedefe odaklanmanı istiyorum. Bol şans! :) Bununla beraber, kariyerinde önüne birtakım engeller çıkabilir. Bunları rahatlıkla aşacaksın. Bana güven. Sabırlı olman gerekiyor benden söylemesi. Ayrıca, ailen sana sürpriz yapacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bir süredir, olmasını istediğin bir konu hakkında çok aceleci davrandığını görüyorum. Şöyle derin bir nefes alıp işleri akışına bıraksan güzel olmaz mı? Acele ile şeytan karışı diye boşuna dememişler. Kendini rahatlatmalısın. Bunun yanında, ufak bir yardıma ihtiyacın olduğunu da görüyorum ve hiç merak etme gün içinde beklediğin yardıma ulaşacaksın. Yardım istemekten de çekinmemen gerekiyor. Bazen çekiniyormuşsun. Ayrıca, yakında bazı değişimlere gidebilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bir süredir elde etmek için çok fazla çaba gösterdiğin bir konu olduğunu görüyorum ve bugün de bu konu hakkında bazı seçenekler karşına çıkacak. Senden iç sesine güvenerek seçimini yapmanı istiyorum. Umarım, sonrasında pişman olmazsın.  Bakalım seni neler bekliyor? Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum. Her şey dilediğin gibi olsun :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Uzun süredir, uğrunda çabaladığın bazı şeyler olduğunu görüyorum ancak üzülerek söylüyorum ki emeklerini boşa harcamışsın ve olmayacak duaya amin demişsin. Bir şey olmuyorsa, sonrasında daha güzelleri olacağı içindir. Bana güven :) Canını sıkma ve yoluna devam et. Bununla beraber, yakında da taşınma durumları olabilir. Bu değişim sana iyi gelecek. Endişeye kapılma lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün; bir süre önce seni çok derinden üzen birisinin başına, seninkiyle çok benzer bir olay geldiğini öğreneceksin. Aslında bu durum, kırdığın bazı kalpleri aklına getirecek ve biraz gözünü korkutacak. Bence özür dilemek için geç değil. Ne dersin? Hepimiz insanız sonuçta :) Bununla beraber, geçmişi fazla düşünüyorsun gibi geldi bana. Bunu yapmaman gerekiyor sevgili okurum. “An” a odaklanmalısın. Başaracağını biliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, geçmişte yaşadığın bazı sıkıntıların yavaş yavaş çözüldüğünü göreceksin. Bu da, olaylara daha pozitif bakmana sebep olacak ve davranışlarına yansıyacak. Hayatı bu şekilde deneyimliyoruz değil mi? :) Bununla beraber, birtakım mide sorunları yaşaman mümkün. Yediklerine dikkat etmelisin sevgili okurum. Aksi takdirde zorluklar yaşayacaksın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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