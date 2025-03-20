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Tarot Falına Göre 21 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
20.03.2025 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Mart Cuma günü senin için nasıl geçecek?

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Sakın ölüm kartını seçtim diye korkma. Bugün kötü şeyler yaşayacağına dair içinde bir his olsa da tamamen tersi çıkacak. Olumsuz hislerinle başladığın gününün nasıl güzelleştiğini kendin göreceksin. Böylece haftasonuna da güzel bir enerjiyle giriş yapacaksın. Senin adına çok sevinçliyim! Bununla birlikte, gün içinde yapacağın işlerde her zamankinden biraz daha fazla yorulabilirsin. Gün sonunda kendini sevdiğin bir yemekle ödüllendirmeye ne dersin? Hak ediyorsun.

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün kendini, bundan kısa süre öncesini düşünürken bulacaksın. Aldığın kararları da sorguladığın bir dönemden geçebilirsin. Bence kendini bu kadar sıkma. Aldığın kararların aslında ne kadar doğru olduğunu ilerleyen süreçte göreceksin. Ayrıca bu aralar kendini biraz salmışsın. Bunun sebebi de psikolojik olarak kötü zamanlardan geçmenden kaynaklanıyor. Tabii bu, en kısa sürede kendine gelmen gerçeğini değiştirmiyor. Bununla beraber, kariyerinde ulaşmak istediğin mertebeye yakın zamanda ulaşacaksın. Tabii dediğim gibi, kendine gelirsen :)

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bir süredir gördüğün rüyaların güzelliğinden dolayı uykularından uyanmak istemediğini hissediyorum. Hayallerindeki kişiyle rüyalarında buluşmaya başlamışsın. Bunun çok güzel bir his olduğunu biliyorum ancak seni uyarmam gerek. Biraz daha böyle devam edersen gerçek hayattan uzaklaşacaksın. Peki ne mi olacak sonra? Gerçek hayatta karşına çıkan fırsatları, kişileri kaçıracaksın :) En iyisi orta yolu bularak kendini hayattan çok kaptırmaman olacaktır :) Bununla beraber, yakın zamanda çevrenden biri taşınma planı yapabilir. 

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son zamanlarda alman gereken sorumlulukları biraz ertelemişsin. Hadi inkar etme, biraz tembellik yapmışsın. Evet biliyorum, bunda bir anda soğuyan havaların ve kol gezen hastalıkların etkisi var. Fakat gelecek günlerimizin nasıl şekilleneceği, bize bağlı. Biraz tembellik yapmaktan zarar gelmez fakat arayı uzatmamakta da fayda var. Bana soracak olursan, bugün kendinden bir adım atarak yarattığın yığını toparlamaya başlayabilirsin. İnan bana, istedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok :)

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Falımıza başlarken, ilk olarak bugünden ziyade bu haftaya odaklanmak istiyorum çünkü yaşadığın heyecandan dolayı ani kararlar vermeye fazlasıyla meyillisin. Aman diyeyim bir şey söylemeden önce lütfen iki kere düşün. Evet, önünde çok güzel bir süreç var. Fakat ben senin pişman olmanı asla istemem :) Bununla beraber, eğitim hayatında veya kariyerinde bazı sıkıntılar yaşıyorsun. Bir kişinin desteğiyle bu sıkıntıları çözeceksin.

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugünden itibaren son dönemlerde yaşadığın en yoğun sürece gireceksin. Enerjin var mı? Evet dediğini duyabiliyorum :) Şimdi ne kadar yorulsan da ilerleyen günlerde meyvelerini yiyeceğinden oldukça eminim. Kendine güvenmen gerekiyor. Bununla beraber, geçmişte hayatında olan bir insanı şu sıralar oldukça düşünür olmuşsun. Bu düşünmelerin boşuna değil. Bu kişi, kısa sürede yeniden hayatına girmek isteyecek. Ona ne diyeceksin? Bence şimdiden kararını ver.

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, uzun süredir görüşmediğin sevdiklerine kavuşacağını söyleyerek müjdeli haberi vermek isterim! Onlarla bir araya gelmek sana da çok iyi gelecek ve hayatındaki birçok problemi aslında senin büyüttüğünü fark edeceksin. Kaybettiğin motivasyonunu tekrar elde edeceğin bir gün olacak. Bununla beraber, maddi konularda biraz zorlanabilirsin. Dikkatli olmanda fayda var.

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, uzun süredir nerede olduğunu bilemediğin mutluluğun aslında içinde olduğunu fark edeceksin. Neden daha önce bulamamıştın acaba? Hayatında kendi güzelliğini fark etmeni sağlayacak birisi olabilir mi şu sıralar? :) Eğer benden gizlediğin bir şeyler varsa alınırım ona göre. Şaka bir yana, son zamanlardaki enerji değişimini çok sevdim sevgili okurum. Dilerim bu mutluluğun ve enerjin daim olur. Gülmek sana çok yakışıyor!

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Ayy kartını açar açmaz senin de birçok kişi gibi akraba baskısından dolayı bunaldığını hissettim. Özellikle bugünlerde ailenden 'elalem ne der' lafını çok fazla işitmeye başlamışsın. Unutma, bu senin hayatın. Aileni kırmamak için, akrabaların lafını işitmemek için kendinden taviz verme lütfen. Bununla birlikte, yakın zamanda eline bir miktar para da geçebileceğini de belirtmem gerekiyor. Bu parayla kendini şımartabilirsin. Hak ediyorsun :)

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, tüm aileyi etkileyecek bir gelişme yaşanabilir. Bu duruma nasıl tepki vereceğinizi bilmeseniz de bu olayın olumlu taraflarına odaklanmanızı tavsiye ederim. Artık nihayet yaşadığınız sıkıntılı dönem sonlanıyor, böyle düşünün. Bununla birlikte, kişisel hayatında yapmayı planladığın bir değişiklik var. Bence bu değişiklik için tam da zamanı! Elinden geleni ardına koyma ve kalbinin sesini dinle derim.

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, uzun süredir sonra ilk defa işlerini tam anlamıyla yetiştireceğin bir gün. Ee, haftayı da böyle kapatmak yakışırdı sana. Cumartesi ve pazar günü için planlar hazır mı? Eminim sen bu tatil günlerini de boş geçirmezsin :) Yeni bir ortama gitmek gibi planların var mı? Dikkat et, buralarda hayatını değiştirecek yepyeni bir insanla tanışabilirsin. Aranızda çok güzel bir bağ oluşacağını görüyorum.

Yarın görüşmek üzere ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugünlerde biraz keyifsiz olduğunu görüyorum. Bunun sebebini ise tam olarak bilmiyorsun. Hastayım desen değilsin, moralim bozuk desen bir sebebi yok...Merak etme, herkes senin gibi hisseder zaman zaman. Önemli olan bu hisleri yeri geldiğinde geride bırakmasını öğrenmek. Sen de bu hislerini sonuna kadar yaşa. Fakat zamanı gelince de silkelenip ayağa kalkmasını bil. Başaracağından hiç şüphem yok zaten!

Yarın görüşmek üzere ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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